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Yeni Porsche 911 Türkiye'de satışa çıktı!

Yıllardır efsane olan ve üretilen en ikonik arabalar arasında yer alan, yeni Porsche 911 Türkiye’de satışa çıktı! İşte baş döndüren tasarımı ile yeni Porsche 911.

22 Ocak 2020 Çarşamba 22:41
Yeni Porsche 911 Türkiye'de satışa çıktı!

Porsche 911 modeli Türkiye’de satışa sunuldu. Porsche 911 modelinin yeni nesli, eski modellerin DNA’sına sahipken, daha gelişkin görünümüyle dikkat çekiyor.

Moden bir görünüme sahip olan yeni 911, 10,9 inçlik dokunmatik ekranlı iç mekanı, akıllı kontrol ve şasi elemanları ile inovatif asistan sistemleri, arkadaki motoruyla dijital dünyanın gereksinimlerini yansıtıyor.

Yeni 911 Carrera 4S modelinin turboşarjlı ve altı silindirli motoru, önceki modelden farklı olarak artık 450 hp güç üretiyor. 911 modeli ile 0’dan 100 km hıza çıkmak sadece 3,6 saniye sürüyor. Carrera 4S versiyonu azami 306 km/sa yapabiliyor.

İlk olarak 4S versiyonu ile satışa çıkarılacak Porsche, Doğuş Otomotiv tarafından piyasaya sürülecek.

Son Güncelleme: 22.01.2020 22:41
Anahtar Kelimeler:
Porsche 911
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