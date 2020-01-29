İstanbul 14°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
120304
ALTIN
301.048
DOLAR
5.9552
STERLİN
7.7481
EURO
6.5510

Yenilenen yüzüyle 4'üncü nesil Seat Leon görücüye çıktı

Volkswagen grubunun en çok tercih edilen modellerinden biri olan Seat, 4'üncü nesil aracı Leon'u yeniledi. Yenilenen yüzüyle görücüye çıkan yeni Seat Leon, meraklılarına yeni hali tanıtıldı.

29 Ocak 2020 Çarşamba 11:49
Yenilenen yüzüyle 4'üncü nesil Seat Leon görücüye çıktı

Volkswagen Seat, grubu son olarak Kompakt sınıfında yer alan modeli ve Golf'ü tanıtmıştı. Şimdi de Golf'ün en büyük rakiplerinden biri olan Leon'un en yeni hali görücüye çıktı. Tamamen değişen tasarımıyla farklılık yaratan otomobilde önceki jenerasyondan sadece C sütunu kaldığı görünüyor.

Yenilenen yüzüyle 4'üncü nesil Seat Leon görücüye çıktı

İlk olarak 1998 yılında çıkan ve şu ana kadar 4'üncü jenerasyonunun  gördüğümüz otomobil dışarıdan bakıldığında markanın Türkiye'de olmayan Taracco ile benzer bir tasarım olduğu görülüyor. Özellikle ön kısımın yere yakın olması dikkat çeken en önemli unsur olarak görülürken farların ve motor ızgarasının da detayları fark ediliyor.

Yeni Leon hatchbackin boyutları 4.368 milimetre uzunluk, 1.800 milimetre genişlik ve 1.456 milimetre olarak tasarlandı ve  halefine göre 86 milim daha uzadı. Yeni Leon 16 milimetre daraldığı ve 3 milimetre de daha alçak hale getirilerek spor bir görünüm kazandırılmak istendiği belirtiliyor.

Yenilenen yüzüyle 4'üncü nesil Seat Leon görücüye çıktı

Leon 1.0 TSI, 1.5 TSI ve 2.0 TSI motor seçenekleriyle satışa sunulacağı ve 1.0 ve 1.5 TSI motorlar hafif hybrid modelinde de bulunacağı gerçekleştirilen tanıtımda açıklanırken Plug-in özelliğine sahip hybrid modelde ise 1.4 TSI motor bulunacağı kaydedildi.

Bu motor 8. jenerasyon Golf’te kullanılan eTSI motor ile benzerlik göstermediği bu motorun plug-in hybrid olarak geçtiği belirtiliyor. Sadece elektrikle 60 km gidebilen bu ünite 201 hp güç üretiyor ve 13 kWh’lık bataryalarla destekleniyor.

Yenilenen yüzüyle 4'üncü nesil Seat Leon görücüye çıktı

Otomobilin iç dizaynında ise ön konsolu gösteren görsellerde direksiyon, vites kolu, multimedya ekranının altındaki dokunmatik düğmeler, far düğmeleri gösterge paneli saklama gözlerinde yapılan değişiklikler göze çarparken ön konsolun ortasına konulan multimedya ekranı ise sonradan takılmış, çıkıntı biçiminde duran bir parça biçiminde yapılmış.

Yenilenen yüzüyle 4'üncü nesil Seat Leon görücüye çıktı

Yeni Leon’un “Adaptif Hız Sabitleme, Dinamik Şase Kontrol Sistemi, Acil Uyarı Sistemi 3.0, Sürüş Asistanı” gibi yeni güvenlik teknolojileri de bulunduğu görülürken  otomobil 2020 yılının ikinci çeyreğinde satışa sunulacağı bildirildi. Türkiye’ye ise ne zaman geleceği konusunda ise kesin tarih verilmedi.

Yenilenen yüzüyle 4'üncü nesil Seat Leon görücüye çıktı

Anahtar Kelimeler:
VolkswagenYeni Seat LeonSeat Leon özellikleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
WhatsApp bu telefonlarda 1 Şubat 2020'den itibaren kullanılamayacak!
WhatsApp bu telefonlarda 1 Şubat 2020'den itibaren kullanılamayacak!
Snapchat'ten Instagrama taş! Snapchat CEO'su Tiktok'u daha ilgi çekici buluyor
Snapchat'ten Instagrama taş! Snapchat CEO'su Tiktok'u daha ilgi çekici buluyor
Bilim insanları Süpernova bekliyor
Bilim insanları Süpernova bekliyor
Whatsapp veda ediyor
Whatsapp veda ediyor
Yeni Peugeot 2008 SUV teknik özellikleri
Yeni Peugeot 2008 SUV teknik özellikleri
Tsubasa ilk fragman yayınlandı, oyun ile geri dönüyor!
Tsubasa ilk fragman yayınlandı, oyun ile geri dönüyor!

Popüler Haberler

2020 Arabalı Vapur Sirkeci-Harem, Eskihisar-Topçular Feribot Fiyatları Ücret Tarifesi
EBA Giriş 2020: E-Devlet ders giriş işlemleri
ÖSYM GİS Giriş 2020: ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemi Girişi
2020 Özel Güvenlik Sınav sonuçları sorgulama
MEBBİS 2020: e müfredat zümre girişi nasıl yapılır? MEBBİS 2020 giriş ve müfredat işlemleri
e-Beyanname Giriş 2020 nasıl yapılır? Kimler e beyanname verebilir?
İBB Sosyal yardım kartının geçerli olduğu marketler
Doğduğun Ev Kaderindir Sakine kimdir? Gerçek adı nedir? Zuhal Gencer Erkaya hakkında bilgiler
Kuruluş Osman Alişar Bey kimdir? Kuruluş Osman Alişar Bey gerçek tarihte kimdir?
Ramo dizisi nerede çekildi? Ramo dizisi konusu, oyuncuları ve karakterleri
Ucuz iPhone 9 modelinin çıkış tarihi ve özellikleri belli oldu!
Az sermaye ile kısa zamanda çok para kazandıracak yeni iş fikirleri
Af yasası 2020'de çıkıyor mu? Genel af yasasında son durum ne?
2020'de final yapacak ve final tarihi belli olan diziler listesi
Elazığ Sivrice nerdedir? Elazığ Sivrice haritadaki yeri ve konumu
Ramo Sibel kimdir? Gerçek adı nedir? Esra Bilgiç rol aldığı yapımlar ve biyofrafisi
PÖH Yaş şartı kaçtır? 2020 PÖH yaş şartı ve yaş hesaplaması
Havale ve EFT Ücreti Almayan Bankalar Listesi
Ramo dizisi konusu ve oyuncuları
Ramo dizisi neyi anlatıyor? Ramo hikayesi gerçek mi, kimin hayatını anlatıyor?
En düşük işsizlik maaşı ödemesi ne kadar oldu? 2020 İşsizlik maaşı ödeme şartları ve ödeme miktarları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.