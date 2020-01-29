Yenilenen yüzüyle 4'üncü nesil Seat Leon görücüye çıktı

Volkswagen Seat, grubu son olarak Kompakt sınıfında yer alan modeli ve Golf'ü tanıtmıştı. Şimdi de Golf'ün en büyük rakiplerinden biri olan Leon'un en yeni hali görücüye çıktı. Tamamen değişen tasarımıyla farklılık yaratan otomobilde önceki jenerasyondan sadece C sütunu kaldığı görünüyor.

İlk olarak 1998 yılında çıkan ve şu ana kadar 4'üncü jenerasyonunun gördüğümüz otomobil dışarıdan bakıldığında markanın Türkiye'de olmayan Taracco ile benzer bir tasarım olduğu görülüyor. Özellikle ön kısımın yere yakın olması dikkat çeken en önemli unsur olarak görülürken farların ve motor ızgarasının da detayları fark ediliyor.

Yeni Leon hatchbackin boyutları 4.368 milimetre uzunluk, 1.800 milimetre genişlik ve 1.456 milimetre olarak tasarlandı ve halefine göre 86 milim daha uzadı. Yeni Leon 16 milimetre daraldığı ve 3 milimetre de daha alçak hale getirilerek spor bir görünüm kazandırılmak istendiği belirtiliyor.

Leon 1.0 TSI, 1.5 TSI ve 2.0 TSI motor seçenekleriyle satışa sunulacağı ve 1.0 ve 1.5 TSI motorlar hafif hybrid modelinde de bulunacağı gerçekleştirilen tanıtımda açıklanırken Plug-in özelliğine sahip hybrid modelde ise 1.4 TSI motor bulunacağı kaydedildi.

Bu motor 8. jenerasyon Golf’te kullanılan eTSI motor ile benzerlik göstermediği bu motorun plug-in hybrid olarak geçtiği belirtiliyor. Sadece elektrikle 60 km gidebilen bu ünite 201 hp güç üretiyor ve 13 kWh’lık bataryalarla destekleniyor.

Otomobilin iç dizaynında ise ön konsolu gösteren görsellerde direksiyon, vites kolu, multimedya ekranının altındaki dokunmatik düğmeler, far düğmeleri gösterge paneli saklama gözlerinde yapılan değişiklikler göze çarparken ön konsolun ortasına konulan multimedya ekranı ise sonradan takılmış, çıkıntı biçiminde duran bir parça biçiminde yapılmış.

Yeni Leon’un “Adaptif Hız Sabitleme, Dinamik Şase Kontrol Sistemi, Acil Uyarı Sistemi 3.0, Sürüş Asistanı” gibi yeni güvenlik teknolojileri de bulunduğu görülürken otomobil 2020 yılının ikinci çeyreğinde satışa sunulacağı bildirildi. Türkiye’ye ise ne zaman geleceği konusunda ise kesin tarih verilmedi.