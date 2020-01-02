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Yerli Araba TOGG özellikleri neler? Yerli otomobil satışa ne zaman çıkar?

Geçtiğimiz günlerde görücüye çıkan, yerli otomobil TOGG, özelliklerinin yanı sıra dizaynı ve görünüşü ile de çoğu kişiyi kendine hayran bırakmayı başardı. Araba sevdalıların büyük bir heyecanla beklediği yerli araba TOGG hakkında detaylı bilgi almak isteyenler arama motorlarında Yerli Araba TOGG özellikleri neler? Yerli otomobil satışa ne zaman çıkar? tarzı soruları aratmaya başladı. İşte yerli araba TOGG hakkında detaylar.

02 Ocak 2020 Perşembe 01:43
Yerli Araba TOGG özellikleri neler? Yerli otomobil satışa ne zaman çıkar?

Türkiye’nin ilk yerli arabası olan TOGG’un tanıtımı yapıldı. Çoğu kişinin hayran kaldığı yerli araba ile ilgili olarak arabanın çıkmasıyla birlikte akıllarda sorular oluşmaya başladı. TOGG’un özellikleri, ne zaman piyasaya çıkacak? Yerli otomobil fiyatı ne kadar? Detaylar haberimizin içeriğinde.

YERLİ ARABA TOGG FİYATI NE KADAR, ÖZELLİKLERİ NELER? YERLİ OTOMOBİL NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan yerli otomobil TOGG’un iç ve dış tasarımı büyük beğeni kazandı ve beraberinde insanların aklına birçok sorular gelmeye başladı. Bu yazımızda yerli otomobilin özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkındaki bilgilere bakabilirsiniz.

YERLİ OTOMOBİL TOGG ÖZELLİKLERİ NELER?

Tasarımı ile ilgi odağı olmayı başaran yerli otomobil TOGG’un içinde kullanılacak olan teknolojiyle birlikte rakiplerine meydan okuyacak. Yerli otomobil TOGG özellikleri şu şekilde:

  • Segmentinde en uzun AKS mesafesine sahip
  • Dünyada ilk lazer teknolojisi
  • 30 dakikanın altında hızlı şarj
  • Segmentinde en yüksek performans
  • 30 dakika şarj ile yüzde 80 doluluk oranı
  • 300+ ve 500+ kilometre menzili
  • 4G / 5G bağlantısıyla güncelleme
  • Uzun batarya ömrü
  • 200 beygir güce sahip motoru, 0-100 km hızlanma 7,6 saniye
  • 400 beygir güce sahip motoru, 0-100 km hızlanma 4,8 saniye

YERLİ OTOMOBİL NE ZAMAN ÜRETİLECEK?

Yerli otomobil TOGG’un üretim tarihi 2021 yılında, fabrikasının kurulmasıyla birlikte çıkması bekleniyor. Daha sonradan, bu fabrikada üretimi yapılan ilk araç 2022 yılında asfalta çıkacak.

YERLİ OTOMOBİL TOGG FİYATI NE KADAR?

Yerli otomobil TOGG’un fiyatının ne kadar olacağı konusu hakkında birçok iddia ortaya atılmakta. Aracın fiyatının 150 bin TL ile 350 bin TL miktarları arasında değişkenlik gösterebileceği de ortaya atılan bu iddialar arasında. Fakat TOGG şirketinin CEO’su olan Gürcan Karakaş, yerli otomobil hakkında insanların kafasını kurcalayan sorulara cevap verdi. TOGG’un fiyatı ile ilgili konuşan Karakaş, “2 sene sonrasında yerli otomobilin fiyatı ile ilgili ne fiyat vermek doğru olmaz. Otomobilin pazardaki rakiplerine bakılıp ve kimden pazar payını alabileceği düşünülüp ona göre fiyat belirlenir.” Diye konuştı.

Son Güncelleme: 02.01.2020 01:43
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