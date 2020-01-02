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Yerli otomobil adı ne olacak? TOGG Ceosundan isim açıklaması!

Geçtiğimiz günlerde yerli otomobilin tanıtılmasının ardından en çok merak edilen otomobilin adı oldu. Vatandaşlar yerli otomobil adı ne olacak diye araştırma yapmaya başladı. Merak konusu olan otomobil adı ile ilgili TOGG Ceosundan isim açıklaması geldi.

02 Ocak 2020 Perşembe 00:44
Yerli otomobil adı ne olacak? TOGG Ceosundan isim açıklaması!

Geçtiğimiz günlerde yerli otomobilin tanıtımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti. Otomobilin tanıtımının ardından herkes, yerli otomobilin adı ne olacak diye sormaya başladı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş katıldığı canlı yayında merak edilen soruların yanıtlarını verdi.

Yerli otomobilin adı ne olacak?

TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş canlı yayında yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki yılın ortasına doğru lansmanını düşünüyoruz. Değişen dönüştüren bir kimliğe sahip olması önemli… Tamamını temsil edilecek bir isim olmalı. 150 isim içinden seçeceğiz. Anlam olarak karşılıklarına bakacağız’’ dedi.  Önümüzdeki senenin ortasında marka lansmanını yapmak istediklerini belirten Karakaş, ‘’Hava girişine ihtiyacımız yok. Bu bir tasarım amaçlı kullanılıyor. Çok fazla fütüristik yapmayan bir seçim bu. Benzin ve dizelde bir şekilde soğutmamız gerekiyor. Kırmızı aracın önü daha farklı tasarlanmış. Şu an belirlenmedi’’ diye ifade etti.

‘’ Biz batıyı ve doğuyu birleştiriyoruz’’

30 yıldır otomotiv dünyası içinde olduğunu belirten TOGG CEO’su tasarıma başlamadan önce hedef kitlenin belirlendiğini ve hedef kitlenin beklentilerini oldukça profesyonel şekilde uyguladıklarını dile getirdi.  Karakaş, ‘’Hedef kitlemiz yalın ve prestijli otomobil görmek ister. Tasarımcılar bütününe bakmak zorunda. Tasarım yaparken, ölçülerin bütünlüğü oranı birbirini tamamlamalı. Bizim otomobilimiz elektrikli olması sebebiyle aks mesafesi olmalı. Ortada bir tünel engelimiz yok. İçi düz ve geniş. Aks aralığı geniş olunca, otomobil daha uzun görünecek. Biz batı ve doğuyu birleştiriyoruz. Kendi özümüzü tanımlarken bizim farkımız ne dediğimizde içinde bulunduğumuz topraklar ortak bir sinerji yaratmış ve bizim açımızdan çok büyük bir başarı oluşturuyor" diye belirtti.

‘’ Lalenin ellerini açmış hali’’

Mehmet Gürcan Karakaş ayrıca yerli otomobille ilgili olarak aracın farlarının saldırgan olmayan ama keskin bir hata sahip olduğunu söyledi.  Hedef kitlenin yandan baktığında güçlü bir duruş istediğini ifade eden Karakuş’’ Dimdik duran bir otomobil görünüyor. Türk baharatı olarak simgelediğimiz bir yer var. Ön kısma baktığımızda laledir. Lalenin ellerini açmış halidir. Otomobilimizin içinde de görmeye devam ediyoruz’’ dedi.

Son Güncelleme: 02.01.2020 00:44
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