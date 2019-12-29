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Yerli otomobil logosu ile ilgili ilk ipucu geldi

Geçtiğimiz günlerde, düzenlen etkinlik ile birlikte heyecanla beklenen yeni yerli otomobil 'in logosu hakkında gelişme yaşandı. Son zamanlarda ülkedeki çoğu kişinin merak ettiği konu olan Yerli otomobil logosu ile ilgili ilk ipucu geldi. İşte yerli otomobil logosu ve tüm detaylar.

29 Aralık 2019 Pazar 18:29
Yerli otomobil logosu ile ilgili ilk ipucu geldi

Türkiye yeni yerli otomobilini, Sedan ve C_SUV karoserlerindeki iki modelin örtüsünü açtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının sonrasında gösterime çıkan modellerle beraber yerli otomobilin logosunun ne olacağı hakkındaki sorular cevap buldu. Konsept otomobillerin üzerindeki logo belli oldu.

YERLİ OTOMOBİL LOGOSU NASIL OLACAK?

Yerli otomobil çıkmasıyla birlikte, akıllara gelen ilk sorulardan bazılar da logosunun ve isminin ne olacağı oldu. Yapılan etkinlikte, otomobilin tüm teknik ayrıntıları verilirken, logosu da belirlendi. Sedan ve C-SUV modellerinin üzerinde yazan TOGG dikkat çekti.

Bu noktada önemli olan şey de aracın logosunun daha net olarak belirlenmemiş, bitirilmemiş olması. Şimdilik sadece konsept olarak gösterime sunulduğu ve logo çalışmalarının da sürdürüldüğü açıklandı. Aracın adı ise 2020 yılında belirlenmiş olacak.

Yerli otomobilin logosu ile ilgili gelişme

Bu sırada gösterime çıkartılan otomobillerin sadece konsept olarak gösterildiğini de söyleyelim. Seri üretim modellerinin daha farklı bir logoya sahip olacağı ve bu logo çalışmalarının da ilerleyen zamanlarda başlayacağı açıklandı.

Modellerin sahnede gösterilmesinin ardından yerli otomobil logosu da kesin olarak belli oldu. Türkiye’nin merak ettiği yerli otomobil hakkındaki ayrıntı da belirlenmiş oldu.

Yerli otomobil logosu ile ilgili ilk ipucu geldi ile ilgili görsel sonucu

Sahnede gösterime sunulan otomobiller ile birlikte gördüğümüz gibi yeni, yerli araçların üstünde sadece TOGG yazısı yer almakta.

Yerli otomobil fabrikası 2021 yılında açılacak ve ilk yerli otomobil yollara 2022 yılında yollarda kullanılmaya başlanılacak.

Yerli otomobil’in ilk ön siparişi ise, yapılan etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan belirledi.

Son Güncelleme: 29.12.2019 18:29
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