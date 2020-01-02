Yerli otomobil menzili ne kadar? Kaç dakikalık şarj ile ne kadar km yapacak? Yerli otomobil kaç dakikada şarj olacak?

Tüm Türkiye’nin merakla beklediği yerli otomobil geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla tanıtıldı. Yerli otomobil son teknoloji özellikleriyle büyük beğeni topladı. Yerli otomobilin en dikkat çeken özelliğiyse kısa şarj süresi ve uzun mesafe menzili oldu.

Yerli Otomobilin 500+ Km Menzili Olacak

Hızlı Şarj Sayesinde 30 Dakikada %80 Doluluk

Yerli otomobil 300+ km ya da 500+ km pil gücüne sahip olacak. Yerli otomobilde yüksek enerjili Lityum – iyon pil kullanılacak. Bu özelliği sayesinde yerli otomobille uzun mesafe yolculuk yapılabilecek. Yerli otomobil tam şarjla yola çıktığında İstanbul İzmir arasını tek seferde gidebilecek.

Son teknoloji ürünlerde donatılan yerli otomobil evde, ofiste veya istasyonlarda şart edilebilecek. Hızlı şarj özelliği sayesinde 30 dakikada %80 şarja ulaşacak. Bu özellik uzun mesafe yolculuklarında büyük kolaylık sağlayacak.

Ayrıca Lityum – İyon pil teknolojisiyle birlikte 8 yıl kadar pil garantisi verilecek.