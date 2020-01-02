Yerli otomobil menzili ne kadar? Kaç dakikalık şarj ile ne kadar km yapacak? Yerli otomobil kaç dakikada şarj olacak?

Tüm Türkiye’nin merakla beklediği yerli otomobil geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla tanıtıldı. Yerli otomobil son teknoloji özellikleriyle büyük beğeni topladı. Yerli otomobilin en dikkat çeken özelliğiyse kısa şarj süresi ve uzun mesafe menzili oldu.
Yerli Otomobilin 500+ Km Menzili Olacak
Hızlı Şarj Sayesinde 30 Dakikada %80 Doluluk
Son teknoloji ürünlerde donatılan yerli otomobil evde, ofiste veya istasyonlarda şart edilebilecek. Hızlı şarj özelliği sayesinde 30 dakikada %80 şarja ulaşacak. Bu özellik uzun mesafe yolculuklarında büyük kolaylık sağlayacak.
Ayrıca Lityum – İyon pil teknolojisiyle birlikte 8 yıl kadar pil garantisi verilecek.
Son Güncelleme: 02.01.2020 01:11