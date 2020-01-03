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Yerli otomobil ön sipariş fiyatı ne kadar olacak?

Türkiye ilk yerli elektrikli otomobilini geçtiğimiz günlerde tanıttı. Yerli otomobil herkes tarafından beğeni toplarken, otomobile şimdiden yüzlerce talep var. Tanıtımın ardından birçok kişi ‘Yerli otomobil ön sipariş fiyatı ne kadar olacak?’ şeklinde soruları gündeme getirdi. Tüm bu soruların cevapları haberimizde.

03 Ocak 2020 Cuma 08:38
Yerli otomobil ön sipariş fiyatı ne kadar olacak?

Geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan yerli otomobillere birçok kişi ve kurum tarafından büyük ilgi var. Seri üretimine 2022 yılında başlanacak olan otomobiller için şimdiden sipariş verenler olduğu söyleniyor. Ön sipariş süreci ve ödenecek tutar hakkında henüz net bir bilgi olmazken, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden açıklama yapılması bekleniyor.

yerli araç

Tanıtım etkinliğinde yerli otomobili kullanan Recep Tayyip Erdoğan, ön siparişlerin hemen tamamlanmasını ve ilk sipariş veren kişiyi kendisinin açıklayacağını söyledi. Proje sorumlusu Gürcan Karakaş, ön siparişlerin araç fabrikasının hazırlıkları bittikten sonra alınacağını açıkladı.

Ön sipariş aşaması, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından başlatılacak.

Tanıtım yapıldıktan sonra yerli ve yabancı birçok kurum resmi hesaplarından otomobili alabileceklerini duyurdu. Yerli ve elektrikli olan otomobile ilgi yoğun olurken, ön siparişlerin TOBB tarafından açıklanacağı bildirildi. Dünyada birçok otomotiv devi bu ön sipariş yöntemini uygulayarak maddi ve manevi güç elde ediyor.

TOBB, ülkenin birçok yerine merkez noktaları kurarak koordinasyonlu bir şekilde siparişleri almayı hedefliyor. TOBB yakın zaman içinde tüm il ve ilçelerde bulunan oda ve borsalara ön ödeme konusunda bildiri gönderecek.

yerli araba

Ön sipariş için ne kadar ödenmesi gerekecek?

Ön sipariş miktarıyla ilgili şimdilik bir açıklama yapılmadı.  Ancak miktarın ortalama 30 – 40 bin TL arasında olması bekleniyor. Alınan bu ön ödeme ücretleri yerli otomobil fabrikasının hesabına aktarılacak ve bu tutar biriktirilerek projenin finansal desteği olacak.

Son Güncelleme: 03.01.2020 08:38
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