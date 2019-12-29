Yerli otomobil ön siparişi nasıl verilir?

Tüm Türkiye’nin büyük bir heyecanla beklediği yerli otomobilin tanıtımı yapıldı. Yerli otomobilin tanıtım organizasyonuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra pek çok önemli isim katıldı. Tanıtımın ardından yerli otomobili satın almak isteyen kişiler ön siparişin nasıl verileceğini araştırmaya başladı.

Tanıtım töreninde yerli otomobilin iç mekan ayrıntıları belli oldu.

Yerli Otomobilin İç Mekan Detayları

Yerli otomobil teknolojik özellikleriyle dikkat çekiyor. Yerli otomobilde intenet, multimedya, akıllı telefonlarla entegre çalışabilme gibi pek çok özellik yer alıyor. İşte yerli otomobilin iç mekan detayları…

- Sürücü merkezli kokpit tasarımı,

- Üç kollu deri kaplı etli direksiyon simidi,

- En iyi işçilik,

- Kapılara monte edilmiş geniş hoparlör ve multimedya müzik sistemi,

- Mavi LED aydınlatma,

- 10 inçlik dokunmatik ekran,

- Büyük gösterge tablosu ve ikinci bilgi ekranı,

- Deri döşeme koltuklar,

- Ergonomik metal kumanda,

- Yumuşak ve kaliteli kokpit kaplaması.

Yerli Otomobilin Ücreti Ne Kadar?

Yerli otomobilin tanıtımı yapıldı. Yerli otomobilin uluslararası tanıtım organizasyonunun 2020 yılında yapılması planlanıyor. Yerli otomobilin fiyatı ise henüz açıklanmadı.