Yerli otomobil siparişi nasıl verilir? Yerli otomobil ön spariş verme

Yerli otomobilin tanıtımının yapılmasının ardından herkes ön siparişleri araştırmaya başladı. Yerli otomobilin tanıtımı 27 Aralık’ta Gebze Teknoloji Vadisi’nde yapıldı. TOGG tarafından üretilen yerli otomobil tüm Türkiye tarafından büyük beğeni topladı.

TOGG Ortakları Kimler?

CEO : Mehmet Gürcan Karakaş

Yönetim kurulu başkanı : M. Rifat Hisarcıklıoğlu

Yönetim kurulu başkan yardımcısı : Tuncay Özilhan

Yönetim kurulu başkan yardımcısı : Taha Yasin Öztürk

Yönetim kurulu üyesi : Kamilhan Süleyman Yazıcı

Yönetim kurulu üyesi : Bülent Denkdemir

Yönetim kurulu üyesi : Okan Baş

Yönetim kurulu üyesi : Ahmet Akça

Yönetim kurulu üyesi : Osman Yılmaz

Yönetim kurulu üyesi : Ahmet Nazif Zorlu

Yönetim kurulu üyesi : Bekir Cem Köksal

TOGG Ön Sipariş Nasıl Verilir?

TOGG Ne Anlama Gelmektedir?

Yerli otomobilin tanıtım töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer aldı. Recep Tayyip Erdoğan yerli otomobilin ilk ön siparişi kendisinin verdiğini açıkladı. 2022 yılında satışa sunulacak yerli otomobillerin ön siparişlerinin başlaması bekleniyor.

TOGG’un açılımı Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’dur.

TOGG grubunun içinde yer alan gruplar ise şunlardır:

- Anadolu Grubu,

- BMC,

- Kıraça Holding,

- Turkcell Grubu

- Zorlu Holding

Yerli Otomobilin Fiyatı Ne Kadar?

Yerli otomobilin fiyatı henüz belli olmadı. Yerli otomobilin fiyatının 150 bin TL ile 200 bin TL arasında olması bekleniyor.

Yerli Otomobilin Özellikleri

Yerli otomobil 45 dakika kadar bir sürede şarj olabilmesiyle dikkat çekiyor. Li – on pil hücreleri sayesinde 300+ ve 500+ km menzile sahip olacak. Ayrıca yerli otomobil merkeze bağlı güncellemeleri 4G ve 5G sayesinde alabilecek. Herhangi bir arıza durumunda aracın tamiri uzaktan servis tarafından yapılabiliyor.

Yerli otomobil otonom sürüş teknolojisiyle de donatılacak. Trafik sıkışıklığı halinde otomobil dur kalk yapabilecek. Şoförün direksiyondan kontrol etmesi gerekmeyecek.

Holografik Asistan

Yerli otomobil elektrikle çalışıyor olmasının haricinde yeni ve kolaylık sağlayan teknolojiyle de dikkat çekiyor. Bu bağlamda 2023 yılı itibariyle dünyada ilk kez Türkiye’nin otomobilinde kullanılacak ‘’Holografik Asistan’’ teknolojisi için hazırlıklar da devam ediyor. Yenilikçi teknolojik unsurları uyumlu bir bütünlük haline getiren yerli otomobil, elektronik gösterge panelinden çok daha yüksek teknoloji deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor.

Holografik Asistan teknolojisi günümüzde bazı otomobillerde kullanılan 2 boyutlu ekran teknolojisi yerine ilk kez üç boyutlu görüntülemeyle birlikte artırılmış gerçekliği bir araya getirerek araç deneyimi baştan aşağı yenileyecek.

Bu teknolojiyle sürücüler gözünü yoldan ayırmaksızın aracın gösterge ekranındaki bilgileri görüntüleyip, yol ve çevre hakkında ihtiyaç duyduğu tüm bilgilere de erişebilecek. Artırılmış gerçeklik ve 3 boyutlu görüntüyle navigasyon ve diğer sürücü destek sistemlerini kolaylıkla kullanır. Yüksek güvenlikli, konforlu ve interaktif bir sürüş olanağı sağlayacak yerli otomobil, yıkıcı teknolojinin otomotiv sektöründeki ilk uygulayıcısı olarak kullanıcılara benzersiz bir sürüş deneyimi sunmayı hedefliyor.