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Yerli otomobil tüm özellikleri ile tanıtıldı

Türkiye’nin gözü uzun süredir beklenen yerli otomobildeydi. Ve beklenen an geldi yerli otomobil tüm özellikleri ile tanıtıldı. Yerli otomobil hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde.

29 Aralık 2019 Pazar 17:54
Yerli otomobil tüm özellikleri ile tanıtıldı

Uzun süredir bekleyen yerli otomobil projesi sonunda gerçekleşti. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından Gebze’de düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet yetkilileri ile birlikte üst düzey yetkilerin yanında 1000 kişi katıldı. Yerli otomobilin tüm özellikleri detaylı bir şekilde paylaşıldı.

Yerli otomobil özellikleri – Sedan ve SUV

Otomobil yeni nesil moden araçların tüm özelliklerini barındırıyor. Ön konsol tamamen ekranlarla kaplanmış. Konsol üç kısımdan oluşurken tüm bölümlerde ekranlar yer alıyor. Ayrıca konsolda multimedya ve navigasyon ekranı da bulunuyor.

yerli araç

Aracın direksiyon ve koltuklarında TOGG logoları yer alıyor. Tüm ekranların dokunmatik olması da dikkat çeken diğer bir özellik. Ayrıca araçta herhangi bir ayna bulunmuyor. Aracın her iki tarafındaki kameralar şoföre aktarılıyor.

Araçta anahtarsız giriş özelliği de mevcut. Ayrıca otomobilin cam tuşlarında lale motifleri yer alırken, hoparlör yerinde de Türk motiflerinin olması oldukça beğenildi.

yerli araç2

Aracın motor gücüde oldukça yeterli. 180 km/s azami hıza çıkabilen araç, geri kazanımlı frenleme sistemi ile de oldukça güvenli. Bu özellik Tesla kullanıcılarının bildiği gibi, rejeneratif frenleme olarak geçiyor. Frene basıldığında ortaya çıkan enerji, altenatör aracılığıyla elektrik enerjisine dönüştürülüp depolanıyor. Bu sistem yerli otomobilde yaklaşık %20 enerji tasarrufu sağlayacak.

araç yerli 3

İki farklı motor seçeneği: Arkadan itişli ve dört çekişli

Yerli otomobil dört çeker yani tüm tekerlerin aktif olduğu bir model, 400 beygir gücüne sahip olurken, 100 km/s hıza 4.8 saniyede çıkabiliyor. Arkadan çekişli motor özelliğine sahip diğer türü ise 200 beygir gücünde ve 100 km/s hıza 7.6 saniyede çıkabiliyor.

Li-on pillerden oluşan yerli otomobil, 300 km+ ve 500 km+ olacak şekilde iki farklı menzile göre seçilebilmektedir.

Ayrıca otomobilin elektronik güç ünitesinin tamamında yerli yazılım kullanılmıştır.

Yerli otomobil özellikleri: 2030 yılına kadar 5 modele ulaşacak

Yerli otomobil SUV olarak iki farklı motor ile satışa çıkacak. Ancak 2030 yılına kadar 5 farklı modelinde yapılması planlanıyor. 2030 yılına kadar SUV modelinin yanı sıra Sedan ve MPV’ye kadar 5 farklı model oluşturulmuş olacak.

3. seviye otonom / Hızlı şarj / İntenet üzerinden güncelleme

Araç hızlı şarj özelliğiyle 30 dakikada şarjı dolabiliyor. Bu özellik araç kullanıcılarına büyük rahatlık sağlayacak. Aracın teknolojik özellikleri intenet üzerinden güncellenebiliyor ve ileri sürüş destek sistemleriyle 3. seviye otonom sürüş teknolojine sahip.

akıllı sürüş

Daha önce Tesla’nın araçlarında yer alan intenet güncelleme özelliği yerli otomobilde de bulunuyor.

Yerli otomobil dizayn olarak da kendi grubu içinde en uzun aks mesafesi ve en geniş iç hacime sahip.

Yerli otomobilin adı ne?

Tanıtım töreninde aracın adıyla ilgili bir bilgi paylaşılmadı. Ancak 2020 yılında yapılacak lansman için hazırlanıldığı duyuruldu. Araç fabrikasının 2021 yılında açılacağı ve 2022 yılında ilk otomobillerin üretimine başlanacağı söylendi. TOGG CEO’su Gürcan Karakaş açılış töreninde şarj istasyonu sorununa değindi. Karakaş 2020 yılına kadar Türkiye’de istasyon sorunu kalmayacak, dedi.

Yerli otomobil fiyatı ne kadar?

Törende otomobilin fiyatı hakkında da bir bilgi verilmedi. Ancak tahmin edilen fiyatın 150 bin ile 200 bin TL arasında olduğu biliniyor. Sedan ve SUV olarak iki farklı tasarım ve motor seçeneğiyle 2020 yılında ilk teslimat yapılacak.

Yerli otomobil Bursa’da üretilecek

Otomobilin nerede üretileceğini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Fabrikanın Bursa’da kurulacağını ve TOGG’un yapacağı yatırımın da 22 milyar TL olacağı bildirildi.

Devlet yerli otomobil için büyük destek veriyor. Fabrika için belirlenen başlangıç tarihi 30 Ekim 2019 olurken, süreside 13 yıl olacak. Fabrikada toplamda 4323 kişi çalışırken, 300 nitelikli kişi istihdam edilecek.

Toplamda beş ayrı model olacak otomobilin üretim bantlarında yılda 176 bin otomobil çıkacak. Ayrıca gümrük vergisi muafiyet, KDV istisnası 10 yıllık gelir vergisi spotajı desteği ve alım garantisi gibi birçok destekle üretimin kolaylaşması sağlanacak.

Yatırıma katkı tutarında ise bir limit belirlendi. 31 Aralık 2032 yılına kadar en az 960 bin aracın kullanılacak hale gelmesi ve hak edilen yatırıma katkı tutarının % 56,5’i kadar olacak.

Nitelikli personel için asgari ücretin brüt tutarının 20 katını geçmemesi kaydıyla 5 yıllık istihdam sağlanacak.

Ayrıca aracın alımında 31 Aralık 2027 tarihine kadar alınacak kredilerde faiz konusunda da bazı indirimler olacak.

Son Güncelleme: 29.12.2019 17:54
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