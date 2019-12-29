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Yerli otomobilin adı ne olacak? Yerli otomobil ne zaman seri üretime başlayacak?

Gebze'de düzenlenen lansmanla yerli otomobil ilk kez gün yüzüne çıktı. Kamuoyunun yoğun bir ilgiyle takip ettiği yerli otomobilin adı ne olacak ve yerli otomobil ne zaman seri üretime başlayacak sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte yerli otomobile ilişkin merak edilenler.

29 Aralık 2019 Pazar 18:33
Yerli otomobilin adı ne olacak? Yerli otomobil ne zaman seri üretime başlayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından paylaşmış olduğu görselde yerli otomobil hakkında ayrıntıları paylaştı. Türkiye’nin otomobil projesinde mevcut teknoloji birikiminin birçok sektörün önünü açacağını kaydeden Erdoğan,  Avrupa gibi yakın pazarlardan başlamak suretiyle dünya genelinde yerli otomobilin yolda olduğunun görülmesi halinde hedeflere ulaşılacağını kaydetti.

Yerli otomobilde seri üretime ne zaman geçilecek?

Kamuoyunun beğenisini kazanmayı başaran yerli otomobilin üretimi 2022 yılında başlayacak. 5 farklı modelde yılda 175.000 adet üretilecek otomobiller arasından özellikle SUV’a olan büyük bir ilgi söz konusu. Dünya genelinde 2023 yılında pek çok markanın tam elektrikli veya elektrikli motorlu araçlar otomobil üretimine geçmesi sebebiyle yerli otomobilin global piyasayla rekabet edebilmesi faktörüyle hareket edildi.

Yerli otomobilin ismi ne olacak?

Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) CEO’su Gürcan Karakaş, Gebze’de düzenlenen lansmanda marka isimlendirmesi hakkında yapmış olduğu konuşmalarda, adlandırma sürecinin 2020 yılının ortasında düşünüldüğünü belirtti. Karakaş, isim belirlemesi konusunda hedef pazarlarda testlerin yapılarak ilerleme kaydedileceğine değindi.

Son Güncelleme: 29.12.2019 18:33
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