Yerli otomobilin adı ne olacak? Yerli otomobil ne zaman seri üretime başlayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından paylaşmış olduğu görselde yerli otomobil hakkında ayrıntıları paylaştı. Türkiye’nin otomobil projesinde mevcut teknoloji birikiminin birçok sektörün önünü açacağını kaydeden Erdoğan, Avrupa gibi yakın pazarlardan başlamak suretiyle dünya genelinde yerli otomobilin yolda olduğunun görülmesi halinde hedeflere ulaşılacağını kaydetti.

Yerli otomobilde seri üretime ne zaman geçilecek?

Yerli otomobilin ismi ne olacak?

Kamuoyunun beğenisini kazanmayı başaran yerli otomobilin üretimi 2022 yılında başlayacak. 5 farklı modelde yılda 175.000 adet üretilecek otomobiller arasından özellikle SUV’a olan büyük bir ilgi söz konusu. Dünya genelinde 2023 yılında pek çok markanın tam elektrikli veya elektrikli motorlu araçlar otomobil üretimine geçmesi sebebiyle yerli otomobilin global piyasayla rekabet edebilmesi faktörüyle hareket edildi.

Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) CEO’su Gürcan Karakaş, Gebze’de düzenlenen lansmanda marka isimlendirmesi hakkında yapmış olduğu konuşmalarda, adlandırma sürecinin 2020 yılının ortasında düşünüldüğünü belirtti. Karakaş, isim belirlemesi konusunda hedef pazarlarda testlerin yapılarak ilerleme kaydedileceğine değindi.