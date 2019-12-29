Yerli otomobilin nerede ve saat kaçta tanıtılacak? Yerli otomobil logosunun anlamı nedir?

Devrim arabaları sonrasında bir kez daha otomobil sektöründe yerini almak isteyen Türkiye ilk yerli otomobil modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Tanıtım da en dikkat çeken nokta TOGG’un ambleminin ilk defa görüntülenmesi oldu.

TOGG, Türkiye’nin Otomobili isimli Twitter hesabı üzerinden öğlen saatlerinde aracın iç mekan görüntüsünü paylaşmıştı. Bu paylaşımda “Saat 19.23’te yine buluşalım.” Şeklinde bir ifade kullanılmıştı. Yerli otomobilin İstanbul’da test edildiği görsel kamuflajlı bir şekilde yayımlandı.

https://twitter.com/TOGG2022/status/1210234769902067715

Paylaşılan videoda aracın dışının kamuflajla kaplanması araç hakkında detayların net bir şekilde öğrenilememesini sağladı. Ancak iç kısımda ki detaylar dikkatlerden kaçmadı. Aracın direksiyonunda yerli otomobil için kullanılacak logo net bir şekilde görünüyor. Aracın direksiyonunda T ve G harflerinden oluşan yuvarlak logo görünmekte.

TOGG’u ifade eden bu logonun 2022’de üretilecek araçlarda kullanılıp kullanılmayacağı kesin olmasa da logo açıklandı. Tamamen elektrikli olacak olan C-SUV sınıfında ki yerli otomobil 27 Aralık Cuma günü saat 14.30’da tanıtılacak. Aracın bütün detayları ve kesinleşen logosu belirtilen tarihte kesinleşecek.

Yerli otomobilin prototip modelinin ilk test sürüşleri Osmangazi Köprüsünde gerçekleşecek. Teste 2 prototip modeli kullanılacak. Aracın ilk sunum ve sürüşünü Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan Gebze’de yapacak.

Tanıtım etkinliğinde, daha sonrasında üretilmesi planlanan sedan modelin de görüntülerinin paylaşılacağı söylentiler arasında yerini aldı. Kurulması planlanan ilk tesislerde C-SUV modelinin üretileceği belirtilmişti. Yerli tasarım olan sedan modelin ise sadece iç tasarımı ve özellikleri hakkında ipuçları verilmişti.