Yerli otomobilin yetenekleri ve özellikleri ile ilgili yeni video paylaşıldı!

Türkiye’nin yerli otomobili geçtiğimiz günlerde büyük bir tören ile tanıtılmıştı. Yerli otomobilin özellikleri ise ortaya çıkmaya başladı.

Yerli otomobilin öne çıkan özelliklerinin başında, başka cihazlar ile iletişim kurması ile ekosistemi yönetebiliyor olması geliyor. Tesla araçları ile benzer özellikleri taşıyan otomobil, intenet üzerinden güncelleme alabilecek ve evdeki akıllı cihazlar ile iletişim kurabilecek bir donanıma sahip. Bu özellikler sayesinde evde olunmasa dahi klima açma, oda sıcaklığını ayarlama gibi komutları otomobil üzerinden vermek mümkün olacak.

Yerli otomobilin yetenekleri neler?

Türkiye’nin Otomobili Twitter hesabında, yeni bir tanıtım videosu yayınlandı. ‘’Otomobili; sizi dinleyen, sizi öğrenen, sizinle bütünleşen, bu sayede hayatınızı kolaylaştıran yeni nesil akıllı bir mobilite cihazına dönüştürüyoruz.’’ ifadelerine yer verilen paylaşımda, otomobilin yetenekleri anlatılıyor.

Türkiye’nin otomobilinin tanıtıldığı videoda, asistanın araca bindiğinizde hatırlatmalar yapabileceği ve yol tarifi yapabildiğinden bahsediliyor. Ayrıca şarj durumu ve özel günleri bildiren asistan, evdeki ışıkların ve cihazların kontrol edilmesi gibi işlemleri gerçekleştirebilecek.