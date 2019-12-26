Yerli ve milli YaaniMail E-Posta hizmeti başladı!

Bu gelişmenin arkasına bir yenisi daha eklendi bu sefer Turkcell yerli mail platformunu piyasaya sundu. Yaani tıpkı Hotmail gibi bir mail platformudur. Yaani e posta adresi ile güvenilir, güçlü altyapıya sahip ve verilerin Türkiye’de kaldığı bir sistem oluşturuldu. Türk mühendislerin geliştirdiği sistemdeki mail adresleri ise haberport@yaanimail.com şeklinde olacak. Bu gelişmeler aynı zamanda ülkelerin dışa bağımlılığının azalması anlamında büyük gelişmeler olarak görülüyor.
Son Güncelleme: 26.12.2019 13:22