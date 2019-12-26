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Yerli ve milli YaaniMail E-Posta hizmeti başladı!

Turkcell geliştirdiği arama motorundan sonra yeni bir ilke daha imza attı. Turkcell bu sefer de yeni bir mail platformu ile adından söz ettiriyor. Turkcell’in yerli ve milli E-Posta hizmeti YaaniMail kullanılmaya başlandı! İşte detaylar..

26 Aralık 2019 Perşembe 13:22
Yerli ve milli YaaniMail E-Posta hizmeti başladı!

Turkcell son günlerde birçok yeniliğe imza atıyor. Bunlardan ilki geçen günlerde sunduğu Yaani arama motoruydu. Turkcell son günlerde birçok yeniliğe imza atıyor. Bunlardan ilki geçen günlerde sunduğu Yaani arama motoruydu. Turkcell bu yeni yerli arama motorunu kullanan müşterilerine intenet hediye etti.

Bu gelişmenin arkasına bir yenisi daha eklendi bu sefer Turkcell yerli mail platformunu piyasaya sundu. Yaani tıpkı Hotmail gibi bir  mail platformudur. Yaani e posta adresi ile güvenilir, güçlü altyapıya sahip ve verilerin Türkiye’de kaldığı bir sistem oluşturuldu. Türk mühendislerin geliştirdiği sistemdeki mail adresleri ise haberport@yaanimail.com şeklinde olacak. Bu gelişmeler aynı zamanda ülkelerin dışa bağımlılığının azalması anlamında büyük gelişmeler olarak görülüyor.

Son Güncelleme: 26.12.2019 13:22
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