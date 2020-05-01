YÖK 6 GB bedava internet nasıl kullanılır? Her sitede geçerli mi?

YÖK, üniversite öğrencilerine 6 GB bedava intenet verecek. Koronavirüs salgını nedeniyle okullarda yüz yüze eğitimin son bulmasının ardından, uzaktan öğretime geçilmişti. Uzaktan öğretimde kullanılması için YÖK, üniversite öğrencilerine bedava intenet verecek.

YÖK tarafından verilen 6 GB, operatör fark etmeksizin üniversite öğrencilerine verilecek. Uzaktan eğitime destek kotası adı altında üniversite öğrencileri, 6 GB inteneti kullanabilecek. Kampanyanın ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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