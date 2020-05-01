İstanbul 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101110
ALTIN
383.198
DOLAR
7.0385
STERLİN
8.7617
EURO
7.7303

YÖK 6 GB bedava internet nasıl kullanılır? Her sitede geçerli mi?

YÖK’ten öğrencilere bedava internet! YÖK üniversite öğrencilerine bedava 6 GB internet verecek. Öğrenciler, YÖK 6 GB bedava internet nasıl kullanılır, her sitede geçerli mi diye araştırmaya başladı.

01 Mayıs 2020 Cuma 18:07
YÖK 6 GB bedava internet nasıl kullanılır? Her sitede geçerli mi?

YÖK, üniversite öğrencilerine 6 GB bedava intenet verecek. Koronavirüs salgını nedeniyle okullarda yüz yüze eğitimin son bulmasının ardından, uzaktan öğretime geçilmişti. Uzaktan öğretimde kullanılması için YÖK, üniversite öğrencilerine bedava intenet verecek.

YÖK tarafından verilen 6 GB, operatör fark etmeksizin üniversite öğrencilerine verilecek. Uzaktan eğitime destek kotası adı altında üniversite öğrencileri, 6 GB inteneti kullanabilecek. Kampanyanın ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

 

 

Siyasetten spora, tüm haberleri anında öğrenmek istiyorsan mobil uygulamamızı hemen indir! >>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Neler oldu? Neler olacak? En sıcak haberler ve tüm ayrıntıları artık YouTube kanalımızda! Abone olmayı sakın unutma! >>> Haberport YouTube kanalına abone ol!

Son Güncelleme: 01.05.2020 18:07
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya'nın 300 katı büyüklüğünde gezegen keşfedildi
Dünya'nın 300 katı büyüklüğünde gezegen keşfedildi
Apple Watch Series 6 sağlığımızı takip edecek
Apple Watch Series 6 sağlığımızı takip edecek
Güncelleme ardından Yeni Battlefield 2021 yılında geliyor
Güncelleme ardından Yeni Battlefield 2021 yılında geliyor
MHP'den sosyal medya kullanımına ilişkin yeni öneri; Kimlik numarası kullanılsın!
MHP'den sosyal medya kullanımına ilişkin yeni öneri; Kimlik numarası kullanılsın!
Xiaomi Mi 10 Lite fiyatı belli oldu! beklentileri boşa çıkardı
Xiaomi Mi 10 Lite fiyatı belli oldu! beklentileri boşa çıkardı
Rockstar Games'in Ödül rekortmeni Red Dead Redemption 2'si ücretsiz oluyor
Rockstar Games'in Ödül rekortmeni Red Dead Redemption 2'si ücretsiz oluyor

Popüler Haberler

Bankalarda işe personel alım süreci nasıl işler? Başvurular nasıl yapılır?
Bankaların SMS ile kredi başvuru numaraları! Güncel banka SMS ile kredi başvurusu yapma numaraları
Oyuncu Hazal Kaya hangi dizide rol alacak? Ekranlara dönüyor mu?
Kuruluş Osman Bahadır kimdir? Gerçek adı nedir? Çağhan Çulha hakkında bilgiler
HalkBank 2020 konut kredisi erteleme maliyeti ne kadar?
2 Mayıs Cumartesi TV yayın akışı; Bugün TV’de neler var? İşte ATV, Show Tv, Star, Kanal D, TV8, TRT1, Fox Tv yayın akışı
Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları ne, konut kredisi başvurusu için hangi belgeler gerekli?
WhatsApp kredi başvurusu nasıl yapılır? WhatsApp kredi başvurusu nedir?
Öğretmen dizisi yeni bölümleri ile ne zaman devam edecek?
Kawasaki hastalığı belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? 9 yaş altı çocuklarda görülen kawasaki sendromu nedir?
Ramo dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak? Rama 2. sezon bölüm tarihi belli mi?
Netflix White Lines dizisi fragmanı yayınlandı
Survivor 2020'de Aycan'ın konuşmak istediği 3 harfli şifre ile belirttiği kişi kimdir?
Yemen’de korona virüs şeklinde yağan dolu görüntüleri gerçek mi?
Ziraat Bankası, Halkbank, Burgan Bank, PTT, Denizbank ve Aktifbank Emekli Maaşının 10 Katına kadar kredi almak için şartlar nelerdir? Emekliye kredi başvurusu ve şartları
5.000 TL hemen kredi onayı alacağınız bankalar hangileridir? 5.000 TL kredi için banka şartları
Ramazan bayramında berber, kuaför ve güzellik salonları açık olacak mı? Berberler ve kuaförler ne zaman hizmete açılacak?
Koronavirüs tedbirleri sonrası berberler, kuaförler, AVM'ler ve diğer iş yerleri ne zaman açılacak?
Emekliye üç maaş avans ödemesi Mayıs 2020'de geliyor mu? SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisi üç maaş avans başvuru şartları neler, nasıl alınacak?
Baraj dizisi ne zaman başlayacak? Baraj yeni bölüm için tarih belli oldu
TOKİ Isparta Aksu kura sonucu 2+1 ve 3+1 kazananlar listesi ve TOKİ Isparta Aksu kura sonuçları isim listesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.