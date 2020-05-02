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YÖK 6 GB internet her sitede kullanılır mı? YÖK 6 GB bedava internet nasıl alınır?

Yüksek Öğretim Kurumu öğrencilere ücretsiz 6 GB internet tanımlanacağını duyurdu. Bu süreçte öğrenciler de merakla ''6 GB internet her sitede kullanılır mı ve YÖK 6 GB bedava internet nasıl alınır?'' sorularının yanıtını araştırmaya başladı.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 23:34
YÖK 6 GB internet her sitede kullanılır mı? YÖK 6 GB bedava internet nasıl alınır?

YÖK, bütün öğrenciler için bedava 6 GB intenet kampanyasını duyurdu. YÖK, bütün operatörlerle anlaşmaya vararak 6 GB bedava intenet verileceğini açıkladı. Yüksek Öğretim Kurulu, bütün mobil operatörlerle anlaşma yapmış ve YÖK Dersleri Platformu’ndan yararlanan öğrenciler için 6 GB Uzaktan Eğitime Destek Kotası çerçevesinde 6 GB bedava ücretsiz intenet verileceği müjdesini verdi.

Öğrenciler için yeni bir müjde YÖK’den gelmiştir. Uzaktan eğitimde kullanılmak suretiyle üniversite öğrencilerine 6 GB ücretsiz mobil intenet verileceği belirtildi. Öğrenciler de ücretsiz 6 GB inteneti kolay bir şekilde hatlarına yükleyebilecekler.

YÖK’ten 6 GB bedava intenet açıklaması

YÖK yapmış olduğu açıklamada şu cümlelere yer verdi;

Sevgili Öğrencilerimiz,

Dünyada toplum sağlığını etkileyen Covid-19 küresel salgın tedbirleri kapsamında uzaktan öğretim çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu süreçte bildiğiniz üzere https://yokdersleri.yok.gov.tr adresinde “YÖK Dersleri Platformu”nu hizmete sunduk.

Artık https://yokdersleri.yok.gov.tr adresinden ulaşabileceğiniz üniversitelerimize ait içeriklere, mobil operatörleriniz tarafından hatlarınıza ücretsiz olarak tanımlanacak olan 6 GB’lık “Uzaktan Eğitime Destek” kotası kapsamında erişebileceksiniz.

Bütün mobil operatörler tarafından üniversitelerimizdeki uzaktan eğitime destek amacıyla verilen 6 GB’lık ücretsiz intenet kullanımına birçok üniversitemizin sağladığı ders içeriği ve online eğitimler de dahil olacaktır.

Bu adımın anlamlı fakat mütevazi bir adım olduğunun farkındayız. Fakat sizler için çalışmaya devam ediyoruz.”

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Son Güncelleme: 02.05.2020 23:34
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