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YouTube, bugünden itibaren kalite değişikliğine gidiyor

YouTube, koronavirüs salgını kapsamında yeni bir karar alarak internet altyapı kaynaklarını gereksiz tüketmemek adına görüntü kalitesini düşüreceğini açıklamıştı. Platformdaki uygulama bugünden itibaren başladı.

25 Mart 2020 Çarşamba 13:26
YouTube, bugünden itibaren kalite değişikliğine gidiyor

Tüm dünya genelinde koromavirüsü salgınına karşı mücadele kapsamında internet altyapısını sağlam tutmak adın abazı platformlar kalite düşüklüğüne giderek kaynakları gereksiz tüketmeme kararı aldılar. Bunlardan biri de video yükleme ve izleme uygulaması YouTube oldu.

Avrupa Birliği, konuyla ilgili olarak başta YouTube olmak üzere bir dizi stream servisinden görüntü kalitesini düşürmesini isteyenmişti Bu öneriyi dikkate alan servislerde çalışmalarını tamamlayan YouTube Avrupa genelindeki videoları 480p standart kaliteye düşüreceğini duyurdu. Daha sonra  kapsamı genişleterek bu kararı bugünden itibaren görüntü kalitesini tün dünya geneline uygulamaya başladı.

YouTube'tan yapılan açıklamada devletlerle yakından çalışıldığı ve bu süreçte internet trafiğinde kendilerinden kaynaklanan yoğunluğun azaltılmasının hedeflendiği vurgulandı ve krizin küresel çapta etkin bir şekilde devam etmesi nedeniyle dünya genelinde böylesi bir önlemin alındığına dikkat çekildi.

Diğer taraftan; Sony de benzer bir karar alarak PlayStation servislerinde indirme kotası getirdi. Buna göre, PlayStation Store üzerinden herhangi bir oyun indirmeniz durumunda artık daha düşük hızlarla bu işlemi yapabiliyorsunuz.

Anahtar Kelimeler:
YoutubeKoronavirüs TedbirleriGörüntü Kalitesi
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