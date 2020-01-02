Youtube Premium ücretsiz nasıl kullanılır? YouTube Premium ücretsiz kullanma yöntemleri

Youtube içerik, müzik ve bilgilendirici video paylaşım platformu olarak şuan da dünyanın en büyük sitelerinden birisidir. 2019 yılında getirmiş oldukları bir diğer yenilik ile ücretli bir şekilde playlist oluşturarak donma, kasma ve kesilme olmadan müzik dinlemek ve diğer tüm içeriklerden yararlanmak için Youtube Premium adında yeni bir sistem tanıtıldı.

Youtube’nin reklamsız ve video indirme seçeneği sunduğu Premium özelliği 1 ay boyunca ücretsiz kullanılabiliyor. Şimdilerde ise daha fazla kullanıcıya ulaşabilmek için bu süre 3 aya çıkarıldı. Youtube Premium’u 3 ay ücretsiz kullanmak için öncelikle bir ödeme planı oluşturulması gerekiyor. bu sistemin ülkemizde ki fiyatı 16.99 TL olarak belirlenmiştir.

Youtube Premium özellikleri nelerdir?

Youtube Premium ücretsiz nasıl kullanılır?

Reklam izlemekten bıkan birçok kullanıcı için tasarlanan ve reklamları tamamı ile engelleyen Premium sistemi arka planda müzik dinleme ve arka planda video oynatılmasına yardımcı olan sistemleri ile dikkat çekiyor.

Uygulama üzerinden veya youtube.com/Premium adresi üzerinden ücretsiz dene butonuna basıldığı zaman gelen ekran da ki ödemeyi tamamla seçeneğine tıklandığı takdirde kart bilgileri girilerek ücretsiz deneme sürümü başlamış oluyor. Üyelik iptal edilene kadar Youtube Premium her ay otomatik olarak yenileniyor.

Youtube Premium ücret almaması için ne yapılması gerekiyor?

3 ay ücretsiz kullanım sonrasında sizden ücret kesmemesi için sanal kredi kartı ile alım işlemi yapın ve daha sonra kartı kapatın. Yapmanız gereken sadece bu. Ayrıca üyeliği iptal ederek de ücret alınmasını engelleyebilirsiniz.