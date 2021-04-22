Youtuber ile Para Nasıl Kazanılır ?

Kazanan Youtuberlar arasına katılmak artık hayal değil. Öyle ki kazanmak için organik takipçi yani abonelere ihtiyacınız olacaktır. Abonelere dair sosyaldanisman.com üzerinden satın alma işlemlerine başvurmakta özgürsünüz. Hatta aboneler kadar izlenme oranları üzerinde de durulur. Her biri:

Youtube videolarınızın öne çıkmasında etkili olacaktır.

Öne çıkan videoların izlenmesi arttıkça kazanç sağlarsınız.

Instagram takipçi satın al yerine Youtube için de abonelere yönelmekte özgürsünüz. Aynı şekilde abonesi fazla olan hesapların izlenmeleri de ayarlanır. Nitekim izlenme sayısının fazla olması kazanç getirecektir. Bu anlamda önceliğiniz hem aboneleri hem de izlenmeleri arttırmak olmalıdır.

Youtube Abone Satın Alma

Takipçi satın al paketlerine göz atarak dilediğinizi tercih edebilirsiniz. Her bir pakete dair önceliğiniz Instagram veya Youtube gibi öne çıkan platformlara yönelmek olmalı. Araarından ‘Youtube’ olarak tercihini yapanlara özel paketler paylaşılır ve fiyatları ile değerlendirmeniz esas alınır.

Youtube için hem abone hem de izlenme sayıları paylaşılır. 500’den 3000’e kadar abone kazanmanız esas alınır. Bunların yanı sıra maksimum 30.000 izlenme oranına sahip olmanız da sağlanır. İzlenme oranının yüksek olması kazanmak adına önemli bir yere sahiptir. Bunun için devamında Youtube platformuna eklenecek içerikleri dikkat çekici hale getirmek gerekir. Öyle ki sadece abone ve izlenme satın alanların kazanç sağlamaları mümkün olmayacaktır.

Youtube İzlenme Satın Alma

Türk organik takipçi kadar izlenmeler üzerinde de durulur. Yukarıda belirttiğimiz gibi sosyaldanisman.com sayesinde tüm ihtiyaçlarınızı karşılar ve öne çıkan hesaplara sahip olursunuz. Fenomen hesaplar ile para kazanmanız da kaçınılmaz olacaktır. Fenomen hesaplara ilişkin:

İzlenmenin binlerce sayıya ulaşması beklenir.

Abone, beğeni ve yorum sayıları da dikkate alınır.

Öyle ki Youtube kazanma algoritmasına sahip olan popüler platformlardan bir tanesidir. Bu algoritmada yer edinmek için izlenme sayısını yükseltmeniz önemli. Aynı şekilde abone satın almanız da öne çıkmanızda etkili olacaktır. Bunlar kadar beğeni ve yorumlar da kazanmak adına önemli bir yere sahip. Neyse ki her birini sosyal danışmanlık adı altında ele almanız ve satın alma işlemlerine geçmeniz mümkün olacaktır.

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