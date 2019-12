YouTuberlar ayda kaç para kazanıyor?

Youteber’ların ayda ne kadar para kazandıkları her zaman merak edilmiştir. Bilindiği üzere Youtube ücretsiz video paylaşma sitesi olarak bilinmektedir. Milyonlarca içeriğin bulunduğu Youtube’de ortalama gelir olarak her 1000 görüntülenme için (mevcut konuma ve kitleye göre değişkenlik gösterir) 0.5-2 dolar arası ücret ödenmektedir. Çoğu kanal ve içerik sahibi her 1000 görüntülenme için 0.5 dolar almaktadır.

Youtube son zamanlarda online para kazanma sektöründe gençlerin ve farklı içerik üreticilerinin uğrak durağı konumundadır. İnsanlar gelir elde edebilmek için yetenekleri ve becerileri ile yaptıkları işlerden gelir elde etmektedir. Dikkat çekici ve ilginç içerikler oluşturmak para kazanma konusunda ciddi yol almayı sağlayacaktır. Çok sayıda kullanıcıya ulaşarak ilk defa video düzenleme işlemi yapan kişiler intro yöntemidir. Piyasada videolara profesyonel bir giriş sağlama ve ilgiyi çekebilmek için introlar önemlidir. İntro yapmak için ister bilindik firmalardan para karşılığı isterseniz de kendi intronuzu oluşturabilirsiniz.

Youtube yaklaşık 10 yıl önce kurulan bir içerik paylaşma sitesi. Ayrıca 819.417.600 saatten fazla süren video sürelerine de sahip.

Youtube kanalından para kazanmak

Youtube’den para kazanabilmek için kanalının ve AdSense hesabının onaylanması gerekmektedir. Videoların hepsi gelir elde edebilmek için uygun olmayacaktır. Bunun sebebi ise Youtube hizmetlerinden para kazanabilmek için firmanın belirli kriterler koymuş olması ve Youtube reklamları formatına uyması gerekmektedir.

Dünyanın en büyük Youtuber’larından birisi 130.000 dolar kadar para kazandığını dile getirmiştir. Bu miktar aylık 8.300-10.800 dolar gelir demektir. Bu miktar Olga Kay’ı dünyanın en zengin Youtuber’lardan birisi yapıyor.

Daha fazla görüntülenme elde edebilmek için dikkat çekici içerikler üretmenin yanı sıra videoları, kişisel blog, web sitesi ve diğer sosyal medya siteleri üzerinden pazarlayarak insanları çekmek mantıklı olacaktır. İlginç içerikler ve ciddi izlenmeler elde ettikten sonra Youtube partneri olmak için başvuru yapabilirsiniz. Partnerlik verilirse daha geniş bir yelpazede içerik üreterek görüntülenme sayısında artış olur. Ayrıca görüntülenme sayısına göre de ödül kazanma şansınız artabilir. Üyelik için istenilen zamanda başvuru yapılabilir. Ancak üst düzey partner programları için son 3 aylık süreçte 15.000 saate sahip olmanız gerekmektedir.

Nitekim pek çok insan Youtube’den para kazanabilmek için kaç aboneye sahip olmaları gerektiğini de merak etmektedir. Aslında önemli olan abone sayısından ziyade izlenme sayısıdır. Youtube içerik üreticilerine izlenmeye göre para vermektedir. Ancak 10.000 aboneye sahip birisinin 1.000 aboneye sahip birisinden daha fazla para kazandığı da bilinmektedir. Ayrıca reklam verenler yalnızca aboneleri reklamlara tıklayarak izlediğinde veya yarım dakikadan oluşan bir video izlediklerinde para kazanabilirler. Kısacası video 1 milyonda izlense hiç reklama tıklanmadıysa o videodan para kazanılamaz.

Youtube analizleri

Youtube analizleri kanal sahiplerinin videolarını, kanalının raporlarını ve ölçülerini görmeye yaramaktadır. Youtube analiz ufak bir programdır. Bilgisayar veya cep telefonlarına yüklenerek analizlere ulaşabilirsiniz.

Youtube görüntüleme istatistikleri kanalınızın kazancı hakkında bilgiler de güncellemeler sunarak kanal sahibine yardımcı da olmaktadır. Ayrıca Youtube’nin ödeme sınırıyla uyumlu olacak şekilde ekstra gelir elde etmenizi sağlar.

Youtube’den para kazanmanın diğer yolları

Youtube’den para kazanmak içerik üreterek video yayınlamak, trafik oluşturmak ve reklam tabanlı sistemlerden pay almak olduğu bilinmektedir. İlk iki madde doğruyken reklamlardan gelir elde etme kısmı efsanedir. Hiçbir içerik üreticisi veya kanal sahibi sadece reklam gelirleri ile para kazanamaz. Önek verecek olursak 1 milyon görüntülenme alan birisi çok az bir reklam koyarak pay almak isteyen birisi bu videodan sadece birkaç bin dolar gelir elde edebilir.

Satış ortaklığı

Online olarak gelir elde edebilmenin en bilindik ve en yaygın yöntemi satış ortaklığıdır. Birçok satış ortaklığında olduğu gibi trafiği farklı linkler üzerinden sağlamak gerekmektedir. Önek verecek olursak bir blog sitesini girildiğinde okuma esnasında bir videoya yönlendirildiğinde bu durum videonun izlenme sayısını arttıracağı için otomatikman geliri de arttıracaktır.

Ayrıca Youtube’den para kazanmanın bir diğer yolu da sponsorluklarla anlaşarak gelir elde etmek denilebilir.

Youtube’den ödeme nasıl alınır?

AdSense sisteminde çekim özelliği bulunmamaktadır ve minimum sınırdan yüksek olan herhangi bir anda Youtube gelirleri otomatik olarak banka hesabına yatmaktadır. Bazı ülkelerde AdSense çek yazabilmektedir fakat pek çok anlaşmalı banka sayesinde çek yerine hesaplara doğrudan aktarım yöntemi kullanılmaktadır.