Zoom açılmıyor, kapanıyor nasıl açılır? Zoom kapanma sorunu

Zoom uygulamasını açamayan binlerce kişi uygulamanın niçin çalışmadığını araştırmaya başladılar. Uzaktan eğitim uygulamaları arasında bulunan Zoom, ABD menşeilidir ve ismi kısa süre içerisinde dünya geneline ulaşmıştır. Duyulduğu andan itibaren kısa sürede popüler olan Zoom, büyük bir kullanıma sahip olmasına karşın büyük bir kitleye ulaşmayı başardı. Uygulama değeri ise corona ile katlandı.

Uzaktan eğitim uygulaması olarak kullanılmakta olan ve canlı yayın özelliği başarılı olan Zoom uygulamasında grup oluşturulabiliyor, canlı yayınla soru sorulabiliyor. 2011 yılında kurulan Zoom uygulaması, E Yuan tarafından kurulmuştur.

Zoom neden açılmıyor?

Zoom uygulamasına giriş yapamıyorsanız sorunu çözebilmek için yapabileceğiniz bazı şeyler bulunuyor. Buna göre;

Öncelikle farklı cihaz veya intenetle test yapmanız,

Çevrenizde başka kullanıcıların da aynı sorunları yaşayıp yaşamadığını öğrenmeniz,

Zoom kaldırarak eski sürümünü indirmeyi denemeniz,

DNS değiştirmeniz,

Modeminize reset atmanız,

Oturum sonlandırma yapmanız gerekmektedir.

Zoom hesabı banlanma problemi

Bütün uygulamalarda güvenlik duvarı ban yapabiliyor. Hesabınız saatlik ceza veya günlük olarak banlanabiliyor. Bunun için öncelikle sorununuzu netleştirebilmek için başka bir telefondan Zoom’a bağlanmayı denemeniz gerekiyor.

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