Zoom uygulaması güvenli mi? Zoom görüntülü konuşma uygulaması için güvenlik endişeleri

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok şirket Zoom uygulamasını kullanarak işlerini yürütmeye başladı. Ancak Zoom uygulaması son günlerde güvenlik açığı ile gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen toplantılara izinsiz girme eylemi olan Zoombombing kullanıcıları endişelendirdi.

Güvenlik konusunda önlemleri arttırdığını belirten Zoom yetkililerinin aldıkları önlemlere rağmen halen güvenlik açıklarının devam ettiği ortaya çıktı.

Zoom uygulaması güvenlik açığı

Zoom uygulaması, birçok şirketin yanı sıra bazı devletlerinde kabine toplantılarında kullandıkları bir uygulama. Güvenlik açığının gündeme gelmesinden sonra İngiltere hükümeti bu uygulanmayı kullanmayı bıraktı.

Uygulamada her toplantı için 9-11 basamak arasında bir parola yaratılıyor. Toplantıya bu parola ile giriş yapılıyor. Ancak geçen hafta yaşanan Zoombombing saldırıları şifrelemenin yetersiz olduğunu gösterdi.

Apple firmasıda geçen yıl Zoom uygulaması üzerinden iMac bilgisayarların kameralarına yapılan saldırılar üzerine, uygulamayı bilgisayarlardan kaldırmıştı. Daha öncede uygulamanın verilerini Facebook ile paylaştığı bilgisi ortaya çıkmıştı.

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