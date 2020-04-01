Zoom uygulaması nedir? Zoom uygulaması nasıl kullanılır? Zoom cloud meeting nasıl indirilir?

ZOOM NEDİR?

Zoom uygulaması uzaktan eğitim ve uzaktan çalışmanın gerekli olduğu bu günlerde insanlar tarafından kullanılan online görüntülü görüşme ve karşılıklı çalışma imkanı sağlayan uygulamadır. Uygulama sayesinde belirli gruplar aynı anda görüntülü ve sesli iletişim kurmaktadır.





CANLI GÖRÜŞME NASIL BAŞLATILIR?

Zoom uygulamasını bilgisayarına indiren ve kuran her kişiye program tarafından otamatik İD numarası verilmektedir. Programı çalıştırdığınızda “start” yazan kısma tıklıyoruz.

Zoom uygulamasında New meeting ikonuna tıklayıp çalışma veya görüşme sanal ortamı oluşturuyorsunuz. Daha sonra bu ortama almak istediğimiz kişilere zoom meetin İD numaramızı gönderiyorsunuz. Katılmak isteyen kişiler bizim göndermiş olduğumuz İD numarasını kullanarak “join” kısmına girip bağlantıyı yapabiliyorlar.



Açılan ekranda mikrofon ayarı , video açıp kapatma ,ekran paylaşma, oturumdaki kişilerin sayı ve isimlerini görebilme , kişilerin masaüstü ekranını görebilme ve kişiler ile görüntülü konuşma imkanı ve bunların ayarlamaları yapılabiliyor.Zoom uygulamasının resmi internet sitesi olan zoom.us adresine tıklıyoruz. Açılan sayfada ücretsiz kurulum için Sign Up Free alanı tıklıyoruz ve bu alana mail adresimizi yazıp tamam diyoruz.Daha sonra mail adresimize gelen bağlantıya tıkladığımız zoom uygulaması bilgisayarımıza inmeye başlıyor. Çift tıklayıp next diyerek zoom programının kurulumunu bitirebiliriz.