Zynga ile Peak Games, 1,8 milyar dolara el sıkıştılar

Zynga ile Türk mobil oyun üreticisi Peak Games, uzunca bir süredir görüşme içerisinde oldukları anlaşmada son aşamaya geldiler. İki şirket, 1,8 milyar dolara el sıkıştılar.

Zynga ile Peak Games, 1,8 milyar dolara el sıkıştılar
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Türk oyun şirketlerinden biri olan Peak Games, şirket hisselerini 1,8 milyar dolar karşılığında ABD’li Zynga şirketine devretme kararı alarak büyük bir anlaşmaya imza attı. Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu anlaşma ile birlikte anlaşmaya varılan miktara ilişkin nakit ve hisse senedi alım satımının gerçekleşeceği belirtildi.

Uzun bir süredir görüşmeler devam eden anlaşmanın  son aşamasıda tamamlandıktan sonra FarmVille'in üreticisi olan şirket, günlük aktif kullanıcı sayısını yüzde 60 oranında artırmayı hedeflerken Peak'in kurucu üyesi ve CEO'su Sidar Şahin anlaşmaya ilişkin yaptığı konuşmada, "Bu anlaşmanın en önemli yanı, imkansızın başarılabileceğini somut olarak ortaya koyması. Türkiye’de anne babalar çocuklarına inansınlar istiyorum. Sevdikleri işi sürekli ilerleyerek yaptıkları sürece, başarabileceklerine inansınlar. Çocuklar da gençler de kendilerinin başarabileceklerine inansınlar. Çünkü her şey inanmakla başlar." diye konuştu.

1.8 milyar dolar fiyat biçilerek gerçekleştirilecek olan satış Türkiye'de şimdiye kadar gerçekleştirilmiş en büyük satışlarından biri olurken; Zynga CEO’su Frank Gibeau tarafından anlaşma sonunda yapılan açıklamada, "Peak’e 'aramıza hoş geldin' demekten gurur duyuyoruz. Peak dünyanın en iyi puzzle oyunu geliştiricilerinden biri. Böylesine yaratıcı ve tutkulu bir takımla yeteneklerimizi daha da ileri taşıyacak olmak bizi heyecanlandırıyor. Toon Blast ve Toy Blast’ın katılımıyla listelerde üst sıralarda yer alan oyun sayımızı sekize çıkarırken, küresel kullanıcı sayımızı çarpıcı bir şekilde artırıyor ve gelecekteki yeni projelere hazırlanıyoruz. Peak ve Zynga birlikte daha da hızlı büyüyecek." ifadelerinin kullanıldığı bildirildi.

Diğer taraftan; satış işleri tamamlandıktan sonra şirketin sadece ortaklık yapısının değişeceği belirtilirken Peak'in iş faaliyetlerine ekibinde ve yönetiminde hiçbir değişiklik yapmadan kendi markası altında sürdüreceği ve faaliyetlerine yine bir Türk şirketi olarak kalmaya devam edeceği bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2020, 16:04

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