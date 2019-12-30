İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
114754
ALTIN
291.037
DOLAR
5.9373
STERLİN
7.8118
EURO
6.6508

CİMER nedir? CİMER ne işe yarar? CİMER cevap verme süresi

Gelişen teknolojiyle birlikte vatandaşların kamu ile doğrudan iletişim kurabilmesini sağlayan birtakım uygulamalar yürürlüğe girmiştir. 2006 yılından bu yana hizmet veren CİMER nedir ve CİMER ne işe yarar sorusunn yanıtını içeriğimizde derledik. İşte CİMER cevap verme süresi ve daha fazlası.

30 Aralık 2019 Pazartesi 11:48
CİMER nedir? CİMER ne işe yarar? CİMER cevap verme süresi

Teknolojik anlamda yaşanan gelişmelerle birlikte kamu hizmetlerinin vatandaşlara ulaştırılma süresi hızlanmış ve vatandaşların kamu ile olan iletişimi kolaylaşmıştır. Vatandaşların sorunlarını dile getirebilmesini sağlayan ve sorunların çözülebilmesini amaçlayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) hayata geçirilmiştir. CİMER ile vatandaşların kamu hizmetlerinden daha hızlı yararlanması, sorunların çözüme kavuşturulması, istek, öneri ve şikayetlerin dinlenmesi için faaliyet göstermektedir.

2006 yılından beri hizmet vermekte olan CİMER, yurttaşların şikayetlerini ve taleplerini herhangi bir bürokratik engel olmadan doğrudan Cumhurbaşkanlığına iletilmesini amaçlamaktadır. Yalnızca CİMER resmi web sayfası üzerinden değil, telefon veya mektupla da başvuruda bulunulabilmektedir. Yapılan başvurularda takip numarası verilir ve takip numarasıyla şikayetinizin ne durumda olduğunu görebilirsiniz.

CİMER’e hangi şikayetler bildirilir?

Kamuya ilişkin bütün şikayet ve önerilerinizi CİMER üzerinden bildirebilirsiniz. Kamu kurumunda işin düzgün yapılmaması veya ikametgâh adresinize bağlı bulunan belediyede yanlış bir işlem gördüğünüzde şikayet etmeniz mümkündür.

CİMER ne işe yarar ve nasıl çalışır?

Herhangi bir kamu kurumuna gidildiğinde doğrudan bir muhatap bulmak zor olabilir. CİMER’e şikayet bildirimi veya bir çözüm önerisi sunduğunuzda hangi sorumlu olan urumun ismini yazdığınızda şikayetiniz doğrudan o kuruma iletilir. Kısa süre içerisinde başvurunuz dikkate alınır ve sorununuza çözüm olarak bir cevap hazırlanır. Yalnızca sorununuza bir yanıt değil, herhangi bir yaptırım veya iyileştirme yapılacaksa bununla ilgili de bir bilgilendirme mesajı iletilir.

CİMER etkili bir hizmet verir mi?

CİMER ile zamandan tasarruf edebilirsiniz. Standart koşullar altında sorunlarınızın çözümü için herhangi bir kuruma müracaat edip, dilekçe ile talebinizin yerine getirilmesini isteyebilirsiniz. Ancak CİMER bağlantısıyla yalnızca saniyeler içerisinde gerekli bildirimleri yapabilirsiniz.

CİMER çalışma ve mesai saatleri

CİMER’e 7/24 ulaşabilmeniz mümkün. Resmi tatil veya hafta sonu fark etmeksizin şikayetlerinizi dilediğiniz saatte bildirebilirsiniz. Ancak şikayetlerinizin çözümü kurumun çalışma saatlerine bağlıdır.

Son Güncelleme: 30.12.2019 11:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rabia Naz'ın otopsi sonucuna göre ölüm nedeni belli oldu
Rabia Naz'ın otopsi sonucuna göre ölüm nedeni belli oldu
Hava durumu nedeni ile bazı feribot seferleri iptal edildi! Hangi hatlarda ki seferler iptal edildi?
Hava durumu nedeni ile bazı feribot seferleri iptal edildi! Hangi hatlarda ki seferler iptal edildi?
Yılbaşı hangi güne denk geliyor? Yılbaşı tatili kaç gün olacak?
Yılbaşı hangi güne denk geliyor? Yılbaşı tatili kaç gün olacak?
Devrim arabası ilk ne zaman yapıldı? Devrim arabasının özellikleri neler?
Devrim arabası ilk ne zaman yapıldı? Devrim arabasının özellikleri neler?
Elazığ’da birbiri ardında yaşanan depremler vatandaşları korkuttu!
Elazığ’da birbiri ardında yaşanan depremler vatandaşları korkuttu!
Yerli otomobilin tanıtımını yapan Mehmet Gürcan Karakaş kimdir? TOGG Ceo'su Gürcan Karakaş hakkında bilgiler!
Yerli otomobilin tanıtımını yapan Mehmet Gürcan Karakaş kimdir? TOGG Ceo'su Gürcan Karakaş hakkında bilgiler!

Popüler Haberler

Emekli olunca ne kadar emekli maaşı alırım? Emeklilik maaşı hesaplama işlemleri
Star TV yılbaşı programı sunucusu Simge Fıstıkoğlu kimdir? Simge Fıstıkoğlu hakkında bilgiler
BİM mağazaları kaçta açılır, kaçta kapanır? BİM çalışma saatleri
Anında onaylı kredi veren bankalar
Ustalık belgesi nereden, nasıl alınır?
Kefilsiz anında onaylı kredi veren bankalar
Gelir belgesiz sadece kimlikle kredi veren bankalar
Çukur Çağatay kimdir? Gerçek adı nedir? Nejat İşler rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Yeni sınıf geçme sistemi nasıl olacak? 2020 yılında uygulanması planlanan yeni sınıf geçme yönetmeliği
Zemheri dizisi kaç bölüm sürecek? Zemheri ne zaman final yapacak?
La Casa De Papel 4. Sezon ne zaman başlayacak? La Casa De Papel yeni sezon için tarih belli oldu!
E-devlet trafik cezası sorgulama ve ödeme işlemleri nasıl yapılır? Online trafik cezası sorgulama ve ödeme
Kredi kartı alma şatları nelerdir? Bankaların kredi kartı şartları nelerdir? Sigortalı çalışmak gerekiyor mu?
Nejat İşler Çukurda hangi rolde, ne kadar oynayacak?
Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi filmi Netflix'te yayınlanacak mı?
31 Aralık 2019 okullar, hastaneler, bankalar , PTT 'ler noterler ve kamu kurumları kapalı mı olacak? Yarım gün tatil olacak mı?
2020 Hoşgeldin mesajları ve en güzel dilekler! Yeni yıl için güzel dilekle ve mesajlar!
Günlük burç yorumları 31 Aralık 2019 Salı - Astrolojik yıldız falınız bugün günlük hayatınız için neler söylüyor?
Tapu devir işlemlerinde kimler ne kadar masraf ödeyecek? Tapu harçları 2020 ne kadar? Tapu döner sermaye bedeli
SGK işten çıkış bildirgesi nasıl hazırlanır? Sgk işten çıkış bildirge işlemleri
Çukur Nejat İşler kaç bölüm oynayacak? Dizideki rolü ne kadar sürecek?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.