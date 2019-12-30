CİMER nedir? CİMER ne işe yarar? CİMER cevap verme süresi

Teknolojik anlamda yaşanan gelişmelerle birlikte kamu hizmetlerinin vatandaşlara ulaştırılma süresi hızlanmış ve vatandaşların kamu ile olan iletişimi kolaylaşmıştır. Vatandaşların sorunlarını dile getirebilmesini sağlayan ve sorunların çözülebilmesini amaçlayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) hayata geçirilmiştir. CİMER ile vatandaşların kamu hizmetlerinden daha hızlı yararlanması, sorunların çözüme kavuşturulması, istek, öneri ve şikayetlerin dinlenmesi için faaliyet göstermektedir.

2006 yılından beri hizmet vermekte olan CİMER, yurttaşların şikayetlerini ve taleplerini herhangi bir bürokratik engel olmadan doğrudan Cumhurbaşkanlığına iletilmesini amaçlamaktadır. Yalnızca CİMER resmi web sayfası üzerinden değil, telefon veya mektupla da başvuruda bulunulabilmektedir. Yapılan başvurularda takip numarası verilir ve takip numarasıyla şikayetinizin ne durumda olduğunu görebilirsiniz.

CİMER’e hangi şikayetler bildirilir?

CİMER ne işe yarar ve nasıl çalışır?

Kamuya ilişkin bütün şikayet ve önerilerinizi CİMER üzerinden bildirebilirsiniz. Kamu kurumunda işin düzgün yapılmaması veya ikametgâh adresinize bağlı bulunan belediyede yanlış bir işlem gördüğünüzde şikayet etmeniz mümkündür.

Herhangi bir kamu kurumuna gidildiğinde doğrudan bir muhatap bulmak zor olabilir. CİMER’e şikayet bildirimi veya bir çözüm önerisi sunduğunuzda hangi sorumlu olan urumun ismini yazdığınızda şikayetiniz doğrudan o kuruma iletilir. Kısa süre içerisinde başvurunuz dikkate alınır ve sorununuza çözüm olarak bir cevap hazırlanır. Yalnızca sorununuza bir yanıt değil, herhangi bir yaptırım veya iyileştirme yapılacaksa bununla ilgili de bir bilgilendirme mesajı iletilir.

CİMER etkili bir hizmet verir mi?

CİMER ile zamandan tasarruf edebilirsiniz. Standart koşullar altında sorunlarınızın çözümü için herhangi bir kuruma müracaat edip, dilekçe ile talebinizin yerine getirilmesini isteyebilirsiniz. Ancak CİMER bağlantısıyla yalnızca saniyeler içerisinde gerekli bildirimleri yapabilirsiniz.

CİMER çalışma ve mesai saatleri

CİMER’e 7/24 ulaşabilmeniz mümkün. Resmi tatil veya hafta sonu fark etmeksizin şikayetlerinizi dilediğiniz saatte bildirebilirsiniz. Ancak şikayetlerinizin çözümü kurumun çalışma saatlerine bağlıdır.