EYT yeni yılda çıkacak mı? 2020 yılına EYT sorunu çözülür mü? Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son durum

Emekli olmak isteyen vatandaşlar EYT konusu ile yakından ilgileniyorlar. EYT kapsamında son yaşanan gelişmeler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte EYT kapsamında yaşanan son gelişmeler.

Cumhurbaşkanı EYT ile İlgili Açıklama Yaptı

İstanbul’da toplu açılış törenine katılım gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan EYT hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı EYT ile ilgili olarak şu ifadelere yer verdi.

"Tutturmuş bir EYT, erken emeklilik. İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar bunun bedelini ödediler. Niçin erken emeklilik? Bırakalım ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını alsın. Erken emekli olduğu zaman ideal ücreti alamayacak hem de ikinci bir iş aramak suretiyle ikinci iş ile işsizliğe öncü olacak.

SGK sistemimizin çökmesini istemelerinin tek sebebi kaos ortamından kendilerine siyasi rant devşirme hesabıdır. Biz bunu yapmayacağız. Arkadaşlarıma söylüyorum. Beni bu yola asla teşvik etmeyin. Milletimin zararına olan bir şeye asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum. Bütün dünya bizim sistemimizi kendine uyarlamaya çalışıyor, bizdeki bazı köhne zihniyetler sistemi çökertmek için hinlik peşinde koşuyor."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli ise Genel Kurul bütçe görüşmelerinde EYT ile ilgili olarak bazı açıklamalarda bulundu.

Canikli açıklamalarında, vatandaşların 8 Eylül 1999 senesine kadar prim ödeme sürelerini doldurmaları ardından yaş koşulu olmadan emekli olabildiklerini, bu tarihte çıkarılan kanun sonrasında prim ödeme gün sayısının doldurulması ve yaş koşulunun da sağlanması durumunun ortaya çıktığını söyledi. Bu kanunun Bülent Ecevit döneminde çıktığını ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu konu üzerinden algı oluşturmaya çalıştığını dile getirdi.