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Sigaraya 6 TL zam mı yapılacak? Zamlı sigara fiyatları ne kadar olacak? Sigaraya zam haberi iddiaları tiryakileri kızdırdı!

Sigaraya 6 TL zam mı yapılacak? Zamlı sigara fiyatları ne kadar olacak? Sigaraya zam haberi iddiaları tiryakileri kızdırdı. Gündeme gelen sigara zammı hakkında son gelişmeler haberimizde.

15 Şubat 2020 Cumartesi 16:20
Sigaraya 6 TL zam mı yapılacak? Zamlı sigara fiyatları ne kadar olacak? Sigaraya zam haberi iddiaları tiryakileri kızdırdı!

Son dönemde yapılan zamlara bir yenisi daha mı ekleniyor. Son günlerde çıkan söylentilere göre sigaraya bir zam daha yapılacağı söyleniyor. Sigaraya zam yapılacağı söylentileri sosyal medyada gündem oldu. Birçok kişi üst üste gelen sigara zamlarına karşı isyan etti.

Son yapılan sigara zamlarının ardından büyük bir tepki oluşturulmuştu. Son yapılan zamların ardından Britsh American Tabacco sigara fiyatlarını düşürdü. 14 TL olan sigara fiyatlarını 12 TL’ye düşüren firma Tekel 2000’inde içinde olduğu birçok sigarayı 12 TL’den satışa sundu. Yapılan indirim sonrası birçok vatandaş sigarasını değiştirdi ve bu markayı kullanmaya başladı. Britsh American Tabacco’nun indirim yapmasının ardından diğer markalarında indirim yapabileceği söyleniyordu. Ancak çıkan son haberlere göre sigaraya 6 TL zam gelmesi gündeme geldi. 6 TL zammın çok fazla olduğu düşünen vatandaşlar zam haberlere büyük tepki gösterdi. Sosyal medyada gündem olan zam konusunun ardından gözler sigara fiyat listesine çevrildi.

Güncel sigara fiyat listesi (15 Şubat 2020)

Sigara zamlarının gündeme gelmesinin ardından vatandaşlar güncel sigara fiyatlarını araştırmaya koyuldu. 8 Şubat 2020 tarihi itibariyle geçerli olan sigara fiyatları şu şekildedir:

  • 2020 sigara fiyatları listesi

    Cel Slnr 14,5 TL

    Cml Rwrk 15 TL

    Cml 15 TL

    Mrlbr 18 TL

    Mrlbro Toh 17 TL

    Mrlbro Edg 16 TL

    Knt 15 TL

    Knt D-Rng 15 TL

    Knt Swth 16 TL

    Rthmns 14 TL

    Pll Mll 14,50 TL

    Prlimnt 18,50 TL

    Mrtt 16 TL

    Mrat Bl 15 TL

    Lrk 15 TL

    Lrk Rerv 14,50 TL

    Wnstn 16 TL

    Wnstn Slndr 15 TL

    Chstrfld 14,50 TL

    Chrstrfild Mde 14 TL

    L-D 14 TL

    Mnte Crlo Slndr 14 TL

    Mnte Crlo 14,50 TL

15 Şubat 2020 tarihi itibariyle güncel sigara fiyatları bu şekildedir. Güncel sigara fiyatlarına göre en ucuz sigaralar arasında Medley, HD, Winner, MMC ve Point Blue gibi markalar yer alıyor.

Son Güncelleme: 15.02.2020 16:20
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