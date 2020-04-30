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1, 2, 3 Mayıs sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? Marketler hangi saatlerde açık olacak?

Ülkemizde bulunan korona virüs salgını neticesinde hastaya yakalanma ve ölüm sayılarının düşmesi amacıyla devlet bazı tedbirler uygulamakta. Alınan bu tedbirlerin başında gelen sokağa çıkma yasağının önümüzdeki günlerde kullanacağından dolayı vatandaşlar 1, 2, 3 Mayıs sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? Marketler hangi saatlerde açık olacak? Soruları araştırılmaya başlandı. İşte konuya dair tüm bilgiler yazımızda.

30 Nisan 2020 Perşembe 17:45
1, 2, 3 Mayıs sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? Marketler hangi saatlerde açık olacak?

Ülkemizin içerisinde bulunduğu bu korona virüs salgını sebebiyle hükümet’in aldığı karar sonucunda her hafta sonu hayata geçirilen sokağa çıkma yasağı, bulunduğumuz bu haftanın 1 Mayıs, 2 Mayıs ve 3 Mayıs tarihleri için de tekrar geçerli olması kararı alındı. Korona virüs salgınını durdurmak ve önüne geçebilmek amacıyla devlet tarafından alınan önemlerden en kayda değer kararlardan bir tanesi olan sokağa çıkma yasağı her hafta uygulanmaktadır.

1, 2, 3 Mayıs marketler açık olacak mı? Marketler ne zaman kapalı? Marketler ne zaman açık olacak?

Korona virüs salgını yüzünden yine Türkiye’de 1 Mayıs, 2 Mayıs ve 3 Mayıs tarihlerinin arasında sokağa çıkmak yasak olacak. Korona virüsün önüne geçebilmek amacıyla alınan önlemlerden en önemlisi de üç hafta boyunca uygulanan sokağa çıkma yasağı oldu. Fakat normal bir duruma denk gelen hafta sonu yasağı hakkında merak edilen sorular devam etmekte.

1 Mayıs, 2 ve 3 Mayıs marketlerin açık olup olmayacağı konusu bilinmemekte. Marketler ne zaman kapanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan konu hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Sokağa çıkma yasağı süresi boyunca marketler açık olacak mı? Marketler saat kaça kadar açık kalacak? Bütün merak edilen soruların cevapları yazımızın içeriğinde. Geçen haftalarda marketler iki günlük süre boyunca sabah 9 ve öğlen 14 arasında çalışmıştı. Ardından gelen iki gün ise tamamen kapalı olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen Komisyon Toplantısı 14.50’da sona erdi. Kabine toplantısının ardından, alınan kararlar sonucunda üç gün boyunca sokağa çıkma yasağı kararının alındığı belirtildi.

Sokağa çıkma yasağı üç gün sürüyor!

Ramazan ayının bitimine dek her hafta boyunca sokağa çıkma yasağı gerçekleştirilecek. Alınan bu karar Cumhurbaşkanı tarafından gerçekleştirilen kabine toplantısında alındı. Sokağa çıkma yasağının 3 gün süreceği ile ilgili yaptığı açıklamada Recep Tayyip Erdoğan ayrıca “Hafta sonu sokağa çıkma sınırlandırılmasının bayram sonuna kadar sürdürmeyi düşünüyoruz. Üç gün süreyle bu hafta sonu sokağa çıkma sınırlandırması uygulayacağız. 1 Mayıs gece 00.00’dan başlayıp 3 Mayıs gece 00.00’a kadar olan sınırlandırmaya vatandaşlarımızın uymasını istiyoruz. Cuma günü marketlerimiz yine 14.00’e kadar açık olacak.” Sözlerini kullandı.

Marketler ne zaman açık olacak?

Tüm marketler yalnızca Cuma günü saat sabah 9’dan öğlen 14.00’e kadar açık kalacak. Ardından marketler kapanacak. Cumartesi ve Pazar günleri ise marketler de kapalı olacak ve Cuma günü saat 14.00’ın ardından kapanarak Pazartesi gününe kadar kapalı kalacak.

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Son Güncelleme: 30.04.2020 17:45
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