1 Mayıs Cuma işçi bayramında marketler açık olacak mı?

İçişleri Bakanlığı’nın kararı doğrultusunda 1 Mayıs ve onu izleyen 2-3 Mayıs günlerinde üç günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yasak kapsamında 30 büyükşehire ek olarak Zonguldak şehri de sokağa çıkma yasağına dahil olacak.
Sokağa çıkma yasağında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaları için 1 Mayıs günü marketler sabah 9.00’dan öğlen 14.00’e kadar açık olacak. Yalnızca 1 Mayıs’ta geçerli olacak kural doğrultusunda vatandaşlar yürüyerek markete gidip gelebilecekler.
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