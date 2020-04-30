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1 Mayıs Cuma işçi bayramında marketler açık olacak mı?

1-2-3 Mayıs tarihlerinde 3 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki 1 Mayıs Cuma İşçi Bayramında marketler açık olacak mı? Marketler saat kaça kadar hizmet verecek. İşte detaylar..

30 Nisan 2020 Perşembe 16:27
1 Mayıs Cuma işçi bayramında marketler açık olacak mı?

İçişleri Bakanlığı’nın kararı doğrultusunda 1 Mayıs ve onu izleyen 2-3 Mayıs günlerinde üç günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yasak kapsamında 30 büyükşehire ek olarak Zonguldak şehri de sokağa çıkma yasağına dahil olacak.

Sokağa çıkma yasağında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaları için 1 Mayıs günü marketler sabah 9.00’dan öğlen 14.00’e kadar açık olacak. Yalnızca 1 Mayıs’ta geçerli olacak kural doğrultusunda vatandaşlar yürüyerek markete gidip gelebilecekler.

Ayrıca 30 Nisan Perşembe günü de marketler sabah 8.00’dan gece 23.00’a kadar müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamaları için açık olacak.

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Son Güncelleme: 30.04.2020 16:27
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