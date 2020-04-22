10 günlükken koronaya yakalanmıştı, minik kahraman 8 günde iyileşti

Bursa'da anne-babasında koronavirüs tespit edilen 10 günlük minik bebek için yapılan testlerde bebekte de Kovid-19 virüsüne rastlandı. Test sonucunun pozitif çıkmasıyla birlikte minik bebek, Bursa Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Uygulanan tedaviyle 8 gün sonra iyileşerek sağlığına kavuşan bebek, taburcu edilerek evine gönderildi.

Bebeğin sağlık durumu hakkında bilgi veren Yenidoğan Uzmanı Uzmanı Dr. Bayram Ali Dorum, “Bebeğimiz bize 10 günlükken, anne ve babasında Covid-19 enfeksiyonu pozitif olduğu için getirildi. Bebeğimizde de yapılan testler sonucu enfeksiyon saptadık. Yaklaşık 8 gün boyunca sadece destek tedavisi ve izleme gerçekleştirdik. Bu süre boyunca herhangi bir solunum sıkıntısı ya da solunum desteği ihtiyacı gelişmedi. 8 günden sonra yaptığımız testte hastalığı yendiğini, testlerin sonucunun da negatif çıkmış olduğunu gördük, bugün ailesine kavuşturuyoruz” diye konuştu.