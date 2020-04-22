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10 günlükken koronaya yakalanmıştı, minik kahraman 8 günde iyileşti

Daha 10 günlükken koronavirüs salgınına yakalana bebek, uygulanan 8 günlük tedavinin ardından iyileşti. Sağlığına kavuşan minik kahraman taburcu edildi.

22 Nisan 2020 Çarşamba 13:06
10 günlükken koronaya yakalanmıştı, minik kahraman 8 günde iyileşti

Bursa'da anne-babasında koronavirüs tespit edilen 10 günlük minik bebek için yapılan testlerde bebekte de Kovid-19 virüsüne rastlandı. Test sonucunun pozitif çıkmasıyla birlikte minik bebek, Bursa Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Uygulanan tedaviyle 8 gün sonra iyileşerek sağlığına kavuşan bebek, taburcu edilerek evine gönderildi.

10 günlükken koronaya yakalanmıştı, minik kahraman 8 günde iyileşti

Bebeğin sağlık durumu hakkında bilgi veren Yenidoğan Uzmanı Uzmanı Dr. Bayram Ali Dorum, “Bebeğimiz bize 10 günlükken, anne ve babasında Covid-19 enfeksiyonu pozitif olduğu için getirildi. Bebeğimizde de yapılan testler sonucu enfeksiyon saptadık. Yaklaşık 8 gün boyunca sadece destek tedavisi ve izleme gerçekleştirdik. Bu süre boyunca herhangi bir solunum sıkıntısı ya da solunum desteği ihtiyacı gelişmedi. 8 günden sonra yaptığımız testte hastalığı yendiğini, testlerin sonucunun da negatif çıkmış olduğunu gördük, bugün ailesine kavuşturuyoruz” diye konuştu.

10 günlükken koronaya yakalanmıştı, minik kahraman 8 günde iyileşti

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