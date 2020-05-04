1.000 TL sosyal yardım ödemeleri ne zaman yapılacak? Sosyal yardım sonuçları sorgulama

Ölümcül koronavirüs salgını vatandaşların ekonomik olarak belirsizliğin içerisine sürükledi. Salgın sebebiyle daralan ekonomide çok sayıda insan işsiz kalırken, ekonomik durumu kötü vatandaşlar çok daha büyük zorluklarla karşı karşıya kalmaya başladı. Yaşanan maddi olanaksızlıkların sosyal problem haline dönüşmemesi ve koronavirüs tedbirlerine uyulabilmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi çerçevesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1000 Tl sosyal yardım için harekete geçilmiştir.

Aile Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde 4.5 milyonu aşkın haneye 1000 TL sosyal yardım 1. ve 2. faz ödemeleri yapılmıştır. Pandemi sosyal destek programı 3. faz ödemeleri noktasında da sosyal yardım çalışmaları sürmektedir.

3 fazlı yardım başvurusu detayları

İlk iki faz sosyal yardımları için başvurular alınmamış, 3. faz yardımlar içinse başvurular alınmaya başlamıştır. Yapılan başvurular belirli kriterlere göre incelenerek sonuçlandırılmakta, hali hazırda devam eden başvurular kapsamında listede bulunacak aileler için 1000 TL sosyal yardım yapılacaktır.

1000 TL sosyal yardımlardan alabilmeniz için vatandaşlar e-Devlet’ten Pandemi Sosyal Destek ön başvuru formunu dolduracaktır. İşini kaybetmiş olan, maddi sorunlar yaşayan vatandaşlar için Aile Bakanlığı tarafından çalışmalar yürütülüyor. Hane içerisinden her bir kişinin başvurusu kabul edilmekle birlikte 1000 TL sosyal yardımları için mükerrer başvurular iptal edilmektedir.

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