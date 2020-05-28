12 kişide korona çıkınca 20 dairelik bina karantinaya alındı

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs testleri poziitif çıkan 12 kişinin yaşadığı 9 katlı bina karantina altına alındı.

12 kişide korona çıkınca 20 dairelik bina karantinaya alındı
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Adıyaman'a bağlı Kahta ilçesinde bulunan binada yaşayan bir kişi rahatsızlanarak hastaneye başvurması sonucu yapılan testlerde koronavirüsü tespit edildi. Hastaneye yatırılarak tedavisine başlana hastanın yaşadığı binanın sakinleride sağlık taramasından geçirildi. 

Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Çelik Apartmanı sakinlerine yapılan tahliller sonucunda ise 11 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Kovid-19 testi pozitif çıkan hastaların hemen tedavilerine başlanırken hastaların yaşadığı 20 dairesi bulunan 9 katlı bina İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

Ekipler, binanın çevresini ve girişini şeritle çevrelerken kapısının önüne de giriş çıkışların yapılmaması için polis görevlendirildi. Kimsenin girmesine ve çıkmasına izin verilmeyen apartmanda yaşayanların ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.

Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2020, 18:56

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