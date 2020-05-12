13 Mayıs 2020 Sahur Vakitleri

24 Nisan 2020’de başlayan Ramazan ayı ile birlikte iftarlar yapılmaya başlandı. 13 Mayıs itibari ile 19.’su tutulacak olan Ramazan ayında pek çok kişi sahur vaktinin ne zaman olduğunu araştırıyor. 13 Mayıs 2020 imsakiyesinde Ankara, İstanbul, İzmir, Adana gibi büyük illerde yaşayan vatandaşlar sahur vaktini merak ediyor.

13 Mayıs sahur saat kaçta?

İSTANBUL'DA SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

İstanbul'da bu gece Sahur vakti 03:56

ANKARA'DA SAHUR VAKTİ KAÇTA?

Ankara'da 13 Mayıs Sahur vakti 03:46

İZMİR'DE SAHUR VAKTİ KAÇTA?

İzmir'de 13 Mayıs Sahur vakti 04:16

BURSA'DA SAHUR SAAT KAÇTA?

ANTALYA'DA SAHUR SAAT KAÇTA?

Bursa'da 13 Mayıs Sahur vakti 04:00

Antalya'da 13 Mayıs Sahur 04:09

ADANA'DA SAHUR SAAT KAÇTA?

Adana'da 13 Mayıs Sahur vakti 03:50

KONYA'DA SAHUR SAAT KAÇTA?

Konya'da 13 Mayıs Sahur vakti 03:58

ŞANLIURFA'DA SAHUR SAAT KAÇTA?

Şanlıurfa'da 13 Mayıs Sahur vakti 03:36

GAZİANTEP'DE SAHUR SAAT KAÇTA?

Gaziantep'te 13 Mayıs Sahur vakti 03:42

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2020, 22:57