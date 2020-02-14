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14 Şubat Sevgililer günü vizyona girecek filmler

14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel olarak beyaz perde planlaması yapanlar için vizyona girecek filmleri içeriğimizde derledik. İşte Sevgililer Günü vizyona girecek olan filmler.

14 Şubat 2020 Cuma 15:19
14 Şubat Sevgililer günü vizyona girecek filmler

14 Şubat Sevgililer Günü için kısa bir süre kaldı ve Google üzerinden konuya ilişkin araştırma yapılmaya başlandı. Sevgililer Günü sebebiyle pek çok kişi partnerleriyle birlikte izleyebilecekleri filmler hakkında araştırma yaparak biletini önceden ayarlamak istiyor.

14 Şubat gününe özel olarak plan ve program yapma heyecanı başladı. Restoranlar ve kafeteryalarda yerler önceden ayırtılırken, Sevgililer Gününe özel olarak düzenlenen konser biletleri de erkenden tükenmeye başladı.

14 Şubat’ta vizyona giren filmler nelerdir?

Nasipse Olur

14 Şubat 2020’de vizyona girecek Nasipse Olur filmi; Barış Başar tarafından kaleme alındı ve yönetmenliğini Selahattin Sancaklı üstleniyor. Algı Eke ve Burak Sevinç’in başrolünü üstlendiği yapımda Nur Sürer, Zeyno Eracar, Erdem Baş ve Ünal Yeter gibi isimler rol alıyor.

Küçük bir kasabada yaşayan Günfer’in hikayesiyle başlayan filmde sakin ve mütevazı bir yaşam süren Günfer, babasını kaybettikten sonra kötü günler geçirmeye başlayacaktır. Mafyayla başı belaya giren Günfer, evlenmesine ramak kala nişanlısının kendisini aldattığını öğrenir. Günder her şeye rağmen pes etmez ve mücadeleye başladığı anda Gökhan ile karşılaşır. Günfer ve Gökhan’ın komik hallerinin aşka dönüşmesiyle her şey bambaşka bir boyut alır.

Ağır Romantik

14 Şubat 2020’de vizyona girecek romantik komedi filmi Ağır Romantik’in senaryosunu ve yönetmenliğini Deniz Denizciler üstlenmektedir. Başrolünü Tuvana Türkay ve Onur Tuna’nın üstlendiği yapımda; Sermiyan Midyat, Altan Erkekli ve Durul Bazan gibi isimler de rol alıyor.

Varlıklı bir ailenin kızı olan Aslı’nın annesi sanatla ilgilenmekte ve babası ise profesördür. Beyoğlu’nda yürüyen Aslı bir gün kapkaççıya çantasını kaptırır. Bu sırada olaya tanık olan Kerem kapkaççının peşine düşer ve çantayı kurtararak Aslıya’ya teslim eder. Bu olay Aslı için tatsız olsa da, Kerem ile tanışmış olur ve arkadaş olurlar. Aslı’nın bilmediği bir gerçek ise Kerem’in kendisini finans uzmanı olarak tanıtmasıdır. Daha da can sıkıcı olan olay ise Kerem’in babasının İstanbul’un en büyük kapkaç çetesinin başı olmasıdır.

Masallardan Geriye Kalan

14 Şubat günü yalnızca romantik bir film izlemek isteyenler için Masallardan Geriye Kalan beyaz perdeye taşınıyor. Mustafa Uğur Yağcıoğlu’nun yönetmenliğini ve senaryosunu üstlendiği yapımda Özgür Çevik, İlayda Akdoğan ve Tuba Ünsal rol almakta.

Üniversitede doçent olan bir adam ve yüksek lisans yapan bir öğrencinin aşk hikayesini anlatan filmde Evren ve Hece arasında bir aşk yaşanıyor.

Küçük Kadınlar

14 Şubat günü vizyona girecek Küçük Kadınlar filmi; aile, dram ve romantik tadında izleyicilerle buluşuyor. Küçük yaşta hayata tutunmak zorunda kalan 4 kız kardeşin hayatını konu alan filmde 4 kız kardeş, babalarının iç savaş yüzünden ailesini bırakmak zorunda kalmasıyla tek başlarına kalmasını konu ediniyor. Zorlu bir yaşama süren kardeşler birbirlerinin varlığıyla hayata tutunuyor.

Son Güncelleme: 14.02.2020 15:19
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