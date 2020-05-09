15 Temmuz Şehitler köprüsünden geçecek araçlar tek tek sayılacak

Korona virüs ile mücadelede kapsamında vatandaşların evlerinde kalmasıyla azalan İstanbul trafiğini fırsat bilen Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri özellikler ana halter olan 15 Temmuz şehitler köprüsüde bakım - onarım çalışmalarına hız verdi.

Ekipler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş kuzey platformunda geçen araçları tek tek sayacak araç sayım sistemi TAK'ları kurmaya başladı.

Çalışmalar kurulumun bir an önce tamamlaması için gece gündüz sürüyor.Diğer yandan normal zamanlar bakım onarım İstanbul trafiğini felç ettiği için bu süreçten bakım onarım çalışmalarıda yürütülüyor.

Çalışmalar sırasında ulaşım iki şeride düşürülerek, geçişler kontrollü sağlanıyor.

Köprüdeki çalışmaların bir hafta içerisinde bitirilmesi planlanıyor.