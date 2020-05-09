17 yaşındaki genç kız markete diye çıktı, 3 gündür kayıp!

17 yaşındaki Beyza Karabulut Mersin'in Silifke ilçesindeki evinden 3 gün önce markete diye çıktı bir dahada dönmedi. Aile kızlarının kaçırılmasından şüpheleniyorlar.

İlçeye bağlı Celal Bayar Caddesinde bulunan evinden 3 gün önce çıkan ve markete gideceğini söyleyen Beyza Karabulut'un geri dönmemesi üzerine aile meraklanarak mahalle içinde aramaya çıktılar. Aramalarından bir sonuç elde edemeyen Karabulut ailesi, durumu polise bildirdi. Belirtilen adrese gelen polis ekipleri Beyza'yı bulmak için arama çalışması başlattı.

3 gündür kendisinden haber alınamayan Beyza'nın ağabeyi Ferdi Karabulut, kardeşini her yerde aradıklarını fakat bir türlü bulamadıklarını söyleyerek kerdeşinin evden çıkarken kimliği de dahil hiçbir eşyasını yanına almadığını bu yüzden kaçırılmış olabileceğini düşündüklerini söyledi. Ferdi Karabulut, Silifke’ye yeni taşındıklarını ve bu yüzden Beyza'nın hiçbir yeri bilmediğini ve koronavirüs nedeniyle de evden çıkmasının yasak olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Kardeşim açık lise öğrencisiydi. Makyaja ve resim yapmaya meraklıydı. Ne kimlik almış ne para yanına. Bu nedenle evi terk etmesi mümkün değil. Aile içinde ne tartışma yaşandı ne de başka bir sorun. Kardeşim eve bağlı neşe dolu bir insan. 3 gündür arıyoruz ama bulamadık. Yetkili mercilere haber verdik çocuk polisi arama çalışmalarını başlattı. Allah rızası için kardeşimi görenlerin yerini bilenlerin polise bilgi vermesini istiyoruz."