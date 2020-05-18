18 Mayıs 2020 Ramazanın kaçıncı günüdür? Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala vatandaşlar Ramazan Bayramı heyecanına kapıldı. Oruç ibadetinin yerine getirildiği bu ayın ardından Ramazan Bayramı eda edilecek. Son günlerde en çok araştırılan soru ise Ramazanın kaçıncı günü oldu. Bilindiği gibi Ramazanın son günü 23 Mayıs’ta tutulacak ve ardından 24 Mayıs tarihinde Ramazan Bayramı’nın ilk günü olarak eda edilecek.

Bugün Ramazan’ın kaçıncı günü?

18 Mayıs 2020 Pazartesi yani bugün ramazanın 25. günündeyiz. 2020 yılında ramazan ayı 30 gün sürecek yani ramazanın bitmesine 5 gün kaldı.

Ramazanın önemi nedir?

Ramazan ayı İslam dininde bereketli ay olarak geçer. Ramazan ayın Müslümanlar oruç tutarak ibadetlerini yerini getirir. Bu ayda Müslümanlardan beklenen yardımlaşma ruhunun ortaya çıkarılması ve yardıma muhtaç kişilere yardım edilmesidir. Oruç tutmak İslam dininin 5 şartında biri olması nedeniyle Müslüman coğrafyalarda her sene tutulur.

Ramazanın bir başka önemi ise Kadir Gecesini içinde bulundurmasıdır. Kadir Gecesi Ramazanın 27. günüdür. Kadir Gecesi ile ilgili Kur’an- Kerim’de şu ayete yer verilmiştir;

Ramazan bayramı ne zaman?

“Şüphesiz, biz O'nu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır denmektedir.”

24 Mayıs 2020 Pazar 1. gün

25 Mayıs 2020 Pazartesi 2. gün

26 Mayıs 2020 Salı 3. gün

Diyanet Ramazan takvimi

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 16:49