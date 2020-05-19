19 Mayıs'a özel TK1919 sefer sayılı uçuş tamamlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Millî Mücadelemizi başlatmak üzere Samsun'a ayak bastığı günün 101. yılında THY tarafından yapılan İstanbul'dan Samsuna yapılan ve milyonlarca tarihi ile oluşturulan TK1919 sefer sayılı uçuş başarı ile tamamlandı.

9 MİLYON SEMBOLİK YOLCU İLE UÇTU

THY tarafındanadıyla İstanbul'dan Samsuna düzenlenen TK1919 sefer sayılı uçuş için online ortamda sembolik olarak yakşalık 9 milyon bilet oluşturuldu.

THY kaptan pilotu Selin Sevimli, ikinci pilot Zafer Doğukan Demir yönetiminde tarihi yolculuğunu tamamlayan uçağı, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir karşıladı.

Yolcusu olmayan "Of" isimli "Boeing 737-900 ER" tipi uçaktaki sembolik yolcular ise "www.tarihiyolculuk.com" adresi üzerinden hatıra bilet oluşturan 9 milyonu aşkın kişi oldu.

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2020, 16:04