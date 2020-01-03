1999 sonrası sigorta başlangıçlı olanlar kıdem tazminatı nasıl alır?

Kıdem tazminatı, çalışan işçinin hizmet süresi boyunca verdiği emeğin karşılığını almasını sağlayan yasal bir sistemdir. Uzun süreli iş hayatından sonra çalışanlar, emekli olarak toplu paraya yani kıdem tazminatına kavuşmak isterler. Kıdem tazminatı alabilmek için işverenin işten çıkarması veya işçinin haklı olarak fesih etmesi gerekir. Birde kanunda belirtilen kişinin emeklilik nedeni ile aldığı kıdem tazminatı vardır. 08/09/1999 tarihi ve öncesi sigorta başlangıcı olanlar 3600 gün ve 15 yıl hizmet şartını sağladıktan sonra SGK’ dan emeklilik hakkını doldurduklarına dair yazıyı alarak kendi isteği ile işten ayrıldığında en az 1 yılı dolduran çalışması olduğunda kıdem tazminatı alma hakkını elde ediyorlar. Peki, 09.09.1999 ve sonrası sigorta başlangıcı olanlar kıdem tazminatı alabiliyor mu?

SSK Emeklilik Şartları Nelerdir?

Emeklilik şartları değiştirilerek tam ve kısmi olmak üzere iki şekle bağlanmıştır. Kısmi emeklilik şartları tam emekliliğe göre daha kolay sağlanmaktadır. Fakat buna göre de verilen emekli maaşı, tam emeklilik maaşına göre daha düşüktür. Emeklilik şartları aşağıda ki tarihlerde değişikliğe uğramıştır:

09.1999 tarihi ve öncesi,

09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arası,

05.2008 tarihi ve sonrası.

Kadınların SSK Emeklilik Şartları Nelerdir?

Burada bahsedilen 08.09.1999 gününden önce işe girmiş yani sigortalı olmuş, 08.09.1999 ile 30.04.2008 arasında işe girmiş yani sigortalı olmuş ve 01.05.2008 gününden sonra işe girmiş yani sigortalı olmuş kadınların durumlarına göre üç ayrı kısımda incelenir.

08.09.1999 Tarihinden Önce İşe Girmiş Olan Kadınların SSK Emeklilik Şartları Nelerdir?

– İlk sigortalı olma tarihi 01.04.1981 öncesi olan kadınların SSK emeklilik şartları: tamamlaması gereken sigortalılık süresi 20 yıl, tamamlaması gereken prim ödeme gün sayısı 5000’dir. Tamamlamaları gereken yaş şartları yoktur.

–İlk sigortalı olma tarihi 01.04.1981 ile 08.09.1981 tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları: tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 38 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5000’dir.

– İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 09.09.1981 ile 23.05.1984 tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları: tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 40 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5000’dir.

–İlk sigortalı olma tarihi 24.05.1984 ile 23.05.1985 tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları: tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 41 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5000’dir.

– İlk sigortalı olma tarihi 24.05.1985 ile 23.05.1986 tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları: tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 42 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5075’dir.

– İlk sigortalı olma tarihi tarihi 24.05.1986 ile 23.05.1987 tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları: tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 43 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5150’dir.

– İlk sigortalı olma tarihi tarihi 24.05.1987 ile 23.05.1988 tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları: tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 44 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5225’dir.

– İlk sigortalı olma tarihi tarihi 24.05.1988 ile 23.05.1989 tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları: tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 45 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5300’dür.

– İlk sigortalı olma tarihi tarihi 24.05.1989 ile 23.05.1990 tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları: tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 46 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5375’dir.

– İlk sigortalı olma tarihi tarihi 24.05.1990 ile 23.05.1991 tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları: tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 47 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5450’dir.

– İlk sigortalı olma tarihi tarihi 24.05.1991 ile 23.05.1992 tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları: tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 48 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5525’dir.

– İlk sigortalı olma tarihi tarihi 24.05.1992 ile 23.05.1993 tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları: tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 49 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5600’dür.

– İlk sigortalı olma tarihi tarihi 24.05.1993 ile 23.05.1994 tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları: tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 50 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5675’dir.

– İlk sigortalı olma tarihi tarihi 24.05.1994 ile 23.05.1995 tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları: tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 51 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5750’dir.

– İlk sigortalı olma tarihi tarihi 24.05.1995 ile 23.05.1996 tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları: tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 52 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5825’dir.

– İlk sigortalı olma tarihi tarihi 24.05.1996 ile 23.05.1997 tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları: tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 53 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5900’dür.

– İlk sigortalı olma tarihi tarihi 24.05.1997 ile 23.05.1998 tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları: tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 54 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5975’dir.

– İlk sigortalı olma tarihi tarihi 24.05.1998 ile 23.05.1999 tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları: tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 55 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5975’dir.

– İlk sigortalı olma tarihi tarihi tarihi 24.05.1999 ile 08.09.1999 tarihleri arasında olan kadınların SSK emeklilik şartları: tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 20, tamamlamaları gereken yaş 56 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5975’dir.

08.09.1999 ile 30.04.2008 Arası Başlangıcı Olan Kadınların SSK Emeklilik Şartları Nelerdir?

08.09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında ilk kez sigorta başlangıcı yapılan kadınların emeklilik şartlarında tamamlamaları gereken yaş 58, tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı da en az 7000 gündür.

08.09.1999 tarihinden sonra işe giren kadınlar için SSK emeklilik şartlarında tamamlamaları gereken sigortalılık süresi için şart yoktur. Sadece prim ve yaş şartı vardır. 08.09.1999 tarihinden sonra işe giren kadınların SSK emeklilik şartlarını yerine getirmeleri için 58 yaşı tamamlayıp 59 yaşından gün almaları ve 7000 günü doldurmaları yeterlidir.

SSK emeklilik şartlarında kısmi emeklilik hakkı vardır. Kadınlar kısmi emeklilik yani 4500 gün ile emekli olabilmek için 58 yaşını doldurmaları, en az 25 yıllık sigortalılık süresine sahip olmaları ve en az 4500 gün prim ödeme gün sayısını doldurmaları yeterlidir.

Erkeklerin SSK Emeklilik Şartları Nelerdir?

Erkeklerin SSK emeklilik şartları da aynı kadınlar gibi belli tarihlere göre değişiklik göstermektedir.

08.09.1999 Tarihinden Önce İşe Girmiş Olan Erkeklerin SSK Emeklilik Şartları Nelerdir?

– İlk sigortalı olma tarihi tarihi 08.09.1976 ve öncesi olan erkeklerin SSK emeklilik şartları: tamamlaması gereken sigortalılık süresi 25 yıl, tamamlaması gereken prim ödeme gün sayısı 5000’dir. Tamamlamaları gereken yaş şartları yoktur.

– İlk sigortalı olma tarihi tarihi 09.09.1976 ile 23.05.1979 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları: tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 44 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5000’dir. İkincisi de bu

– İlk sigortalı olma tarihi tarihi 24.05.1979 ile 23.11.1980 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları: tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 45 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5000’dir.

– İlk sigortalı olma tarihi tarihi 24.11.1980 ile 23.05.1982 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları: tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 46 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5075’dir.

– İlk sigortalı olma tarihi tarihi 24.05.1982 ile 23.11.1983 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları: tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 47 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5150’dir.

– İlk sigortalı olma tarihi tarihi 24.11.1983 ile 23.05.1985 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları: tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 48 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5225’dir.

– İlk sigortalı olma tarihi tarihi 24.05.1985 ile 23.11.1986 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları: tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 49 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5300’dir.

– İlk sigortalı olma tarihi tarihi 24.11.1986 ile 23.05.1988 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları: tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 50 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5375’dür.

– İlk sigortalı olma tarihi tarihi 24.05.1988 ile 23.11.1989 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları: tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 51 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5450’dir.

– İlk sigortalı olma tarihi tarihi 24.11.1989 ile 23.05.1991 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları: tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 52 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5525’dir.

– İlk sigortalı olma tarihi tarihi tarihi 24.05.1991 ile 23.11.1992 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları: tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 53 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5600’dir.

– İlk sigortalı olma tarihi tarihi 24.11.1992 ile 23.05.1994 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları: tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 54 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5675’dür.

– İşe başlama tarihi yani ilk sigortalı olma tarihi 24.05.1994 ile 23.11.1995 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları; tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 55 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5750’dir.

– İlk sigortalı olma tarihi tarihi 24.11.1995 ile 23.05.1997 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları: tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 56 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5825’dir.

– İlk sigortalı olma tarihi tarihi 24.05.1997 ile 23.11.1998 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları: tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 57 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5900’dür.

– İlk sigortalı olma tarihi tarihi 24.11.1998 ile 08.09.1999 tarihleri arasında olan erkeklerin SSK emeklilik şartları tamamlamaları gereken sigortalılık süresi 25, tamamlamaları gereken yaş 58 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı 5975’dir.

08.09.1999 ile 30.04.2008 Tarihleri Arasında İşe Girmiş Olan Erkeklerin SSK Emeklilik Şartları Nelerdir?

08.03.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında sigorta başlangıcı olan erkeklerin SSK emeklilik şartları: tamamlamaları gereken yaş 60 ve tamamlamaları gereken prim ödeme gün sayısı da en az 7000 gündür.

08.09.1999 gününden sonra işe giren erkeklerin SSK emeklilik şartlarında tamamlamaları gereken sigortalılık süresi yoktur. Sadece prim ve yaş şartı vardır. 08.09.1999 gününden sonra işe giren erkeklerin emekli olabilmeleri için 60 yaşını doldurup 61 yaşından gün almak ve 7000 günü doldurmak yeterlidir.

Erkekler de kadınlar gibi 4500 gün ile SSK kısmi emeklilik haklarından faydalanabilir. Erkekler kısmi emekli olabilmek için 60 yaşını doldurmalı, 25 yıldan beri sigortalı olmalı ve en az 4500 gün prim ödeme gün sayısını doldurmalıdır.

1999 Sonrası Sigortalılar Nasıl Kıdem Tazminatı Alabilir Mi?

09.09.1999 ile 30.04.2008 arası ilk sigortalı yani sigorta başlangıcı olanların tam emekliliği yukarıdaki şartlarla mümkündür. Bilindiği gibi Kısmi emeklilik için yaş hariç hizmet süresi ve prim gününü sağlayan kadın ve erkek çalışanlar işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezine başvuru yaparak Emeklilik hakkını elde ettiğini belirten yazıyı almaları gerekir. Bu yazı ile birlikte iş yerlerine iş akdi feshi dilekçe ekinde bildirim yaparak kıdem tazminatı hakkından yararlanabilirler.

09.09.1999 ile 30.04.2008 yıllara arası ilk sigorta başlangıcı olanların:

Kadınlar kısmi emeklilik yani 4500 gün ile emekli olabilmek için 58 yaşını doldurmaları, en az 25 yıllık sigortalılık süresine sahip olmaları ve en az 4500 gün prim ödeme gün sayısını doldurmaları yeterlidir.

Erkekler kısmi emekli olabilmek için 60 yaşını doldurmalı, 25 yıldan beri sigortalı olmalı ve en az 4500 gün prim ödeme gün sayısını doldurmalıdır.

1999 Sonrası Sigortalılar Kendi İsteği ile Ayrılarak Tazminat Alabilir Mi?

Normal emeklilikte yaş şartına kadar çalışmaya devam eden sigortalılar 09.09.1999 ile 30.04.2008 arası sigorta başlangıcı olan kadın ve erkekler 4500 gün prim ve 25 yıl hizmet süresi veya 7000 prim gününü doldurmaları halinde SGK’ dan yazı alarak kendi isteği ile işten ayrılsa dahi kıdem tazminatından faydalanabilirler.