2 liralık sütlaçtan yiyen garsonun işine tazminatsız son verildi

Bursa'da çalıştığı büfede 2 liradan satışını yaptıkları sütlaçtan yiyen garson iş yerinden kovuldu. Şekeri düştüğü için raftaki sütlaçlardan birini yiyen garsonun bu hareketini gören iş yeri sahibi izinsiz yediği için garsonun işine tazminatsız son verdi. Garson, ise mağduriyetini iş mahkemesine taşıdı.

İş feshinin haksız oldurak yapıldığını ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının hüküm altına alınmasını talep eden garsonun açtığı davada savunma yapan işletmeci ise çalışanlar tarafından ücretsiz yeme içmenin yasak olduğunu, alışveriş merkezi raflarında ve büfelerinde satışa arz edilen ürünlerin bedeli ödenmeden alınmasının mazur görülmediğini ileri sürdü.

Hakkında dava açılan iş yeri sahibi davacının daha önce de gizli bir şekilde su böreği yediğini ve parasını ödemeden meşrubat içerken bir kaç kez yakalandığını, davacının şefi ve üstleri tarafından sözlü olarak daha önceden de uyarıldığını, sözlü uyarılara rağmen davacının en son olarak 22.03.2015 tarihinde satışa arz edilen büfeden sütlacı gizlice alarak yediğinin tespit edildiğini, iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini ileri sürerek kendisini savundu ve hakkında açılan davanın reddini talep etti.

İş Mahkemesi ise davacı işçinin haksız olduğuna hükmeden taraflar arasındaki iş sözleşmesinde kararlaştırılması üzere, çalışan personelin büfedeki yiyeceklerden mesai saatlerinde ücretli veya ücretsiz yemesinin yasak olduğuna, davacının daha önce de bu şekilde yiyecek yediği halde bir veya iki defa sözlü olarak uyarıldığını göz önüne alan mahkeme; davacı işçinin parasını ödemeksizin sütlacı bulaşıkhanede gizlice yemesinin bu sütlacın maddi değeri az da olsa 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 155/2. maddesine göre hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunu oluşturabilecek nitelikte bulunduğuna vurgu yaptı. Mahkeme; işverenin iş sözleşmesini feshinin 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25. maddesine göre haklı nedene dayandığı kabul edilerek davanın reddine karar verdi.

Kararın aleyhine sonuçlanması nedeniyle garson bu kararı temyize gönderid ve devreye Yargıtay 22. Hukuk Dairesi girdi.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, ise tek taraflı iş haddinin sona erdirilmesinin haklı veya geçerli nedenlere dayandığının ispat yükünün davalı işverene verildiğine dikkat çekeerek garsonun sütlaç sebebiyle işten kovulmasının 'ölçülülük' ilkesine aykırı olduğuna hükmederek verdiği karar sounda, "Feshe konu olayda, davacının satışa sunulan bir kase sütlacı ücretsiz olarak bulaşıkhanede yeme şeklindeki eyleminin iş sözleşmesini haklı nedenle feshedilmesini gerektirecek ağırlıkta olduğu kabul edilemez" denildi.