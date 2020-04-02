2 Nisan Otizm farkındalık Günü önemi ? 2 Nisan Otizm farkındalık günü etkinlikleri olacak mı?Otizm nedir ? otizm belirtileri nelerdir

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü Önemi

2 Nisan, Birleşmiş Milletler tarafından otizm konusunda farkındalık yaratmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla “Dünya Otizm Farkındalık Günü” olarak ilan edilmiştir. 2 Nisan’da başlayan “Otizm Farkındalık Ayı” çerçevesinde dünyada otizmle ilgili araştırmaların teşvik edilmesi, bu konudaki farkındalığın artırılması ile erken teşhis ve tedavinin yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.

Otizm nedir??

Bir çocuktaki iletişim ve ilişki kurma sistemlerinin gelişimindeki bozulmanın ürünüdür.

Erken çocukluk çağlarında belirtilerin gözlendiği önemli bir nöro-gelişimsel bozukluktur. Otizme dair belirtiler bazı çocuklarda gelişim basamaklarının erken dönemlerinde başlarken, bazı çocuklarda öncelikle normal seyreden gelişimde gerileme veya aksaklıklar olur. Otizm şüphesi çocuğun konuşmasının gecikmesi veya etrafa ilgisiz, tepkisiz olması ile ortaya çıkar. Aile, çocuğun akranları konuştuğu halde hiç kelime çıkarmamasından ya da daha önce “anne, baba” gibi tekli kelimeleri söyleyebilirken son aylarda bu kelimeleri unutması nedeniyle doktora başvurur.

Otizmde görülen belirtiler arasında duyusal problemler belirgindir. Duyusal problemler bireyin çevre ile uyumunu azaltmaktadır. Bireyin hayata olan adaptasyonunu azaltmaktadır. Örneğin; yüksek sese karşı duyarlılık, dokunma hassasiyeti, ışığa karşı duyarlılık, derinlik problemleri, denge ile ilgi problemler gibi problemler bireyin gelişmesiyle birlikte değişen sosyal düzendeki problemlerini arttırarak devam ettirmektedir.

Otizm Belirtileri Nelerdir?

Otizm Spektrum Bozukluğunun temelde iki ana belirti grubu vardır:

1.Sosyal etkileşim ve iletişim becerilerinde gerilikler

İnsanlara ya da akranlarına ilgi göstermeme ya da azilgi gösterme,

Kendi halinde olma, seslenince bakmama, Parmak ucunda yürüme,

Yaşına uygun konuşmanın başlamasında gecikme ya da başlayan konuşmada durma, gerileme, konuşsa bile konuşmayı sosyal etkileşimde kullanmaması, söyleneni tekrarlaması, zamirleri ters kullanması (ben yerine o).

2. Tekrarlayıcı ve sınırlı ilgi alanı, davranış ve etkinlikler

Basmakalıp ve tekrarlayıcı hareketler (kendi etrafındandönme, sallanma, kanat çırpma),

Rutinlerine aşırı bağlılık, değişikliklere tepki gösterme,

Bazı ses, koku ve tatlara aşırı hassasiyet gösterme.

2 NİSAN DÜNYA OTİZM GÜNÜ FARKINDALIK ETKİNLİKLERİ BU YIL OLACAK MI?

Ülkemizde görülen korona virüs salgın hastalığı sebebiyle bir kurum ve kuruluş tarafından her yıl gerçekleştirilen 2 Nisan Dünya Otizm farkındalık günü etkinlikleri bu sene yapılamayacaktır.