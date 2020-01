2001 Doğumlular ne zaman askerlik muayenesi olacak? 2001 Doğumluların askere alınma dönemleri

Askerlik vakti gelen 2000, 2001, 2002 doğumlu asker adayı gençlerin askere ne zaman gidecekleri merak ediliyor. Bu asker adaylarının muayene tarihleri de bir diğer merak edilen konu olarak dikkat çekiyor. Reşit olan her asker adayı, askerlik muayenesine girerek asker olur.

Yıllar boyunca ülkemiz için kutsal bir görev sayılan askerlik günümüzde de bir vatan borcu olarak kabul edilmektedir. Her Türk gencinin hayali olan askerliğin peygamber ocağı olduğu da bilinmektedir. Ülkemizde askerlik yaşı gelen her Türk erkeği askere gitmektedir. Silah altına giren asker adayları teslim olarak askerlik vazifesini yerine getirmektedir. Her asker adayı ilk celp dönemiyle birlikte askere gider.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek, 20 yaşına girdiği yılın ilk ocak ayında askere gitmektedir. Askerlik çağı 41 yaşına kadardır. 41 yaşından sonra asker olunamaz. Bu açıdan devletimiz 21 yıllık bir askerlik çağı hesaplaması yapmaktadır. Bu süreye Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ya da Bakanlar Kurulu tarafından teklif edilen bir kararla değiştirilebilmektedir.

Askere Ne Zaman Gidilir?

Lise eğitimini tamamlamış her erkek, asker olma hakkı elde eder. Ancak eğer liseden sonra ön lisans, lisans ya da yüksek lisans eğitimi devam ederse, askerlik yapmaya mani olacak bir sağlık sorunu varsa askerliği ertelenmektedir. Ancak bunlar yoksa ve aday 20 yaşına girmişse askere alınmaktadır. Yani 2000 doğumlu bir vatandaş, 2020 senesi itibariyle askerlik yapmaya müsait hale gelmiştir.

Eğer askerliğe mani olan durumlar yoksa kişi ilk önce yoklamaya alınır. Ardından görev yapacağı il ve birlik belirlenir. Celp döneminde ise belirlenen birliğe teslim olarak askerliğini yapmaya başlar.

Askerlik Kağıdı Ne Zaman Gelir?

Askerlik kağıtları eve posta ile gelmemektedir. Bu uygulama geçmiş dönemlerde yapılırdı ancak günümüzde posta yoluyla askerlik kağıdı evlere gönderilmemektedir. Günümüzde her şeyi kolaylaştıran E-devlet sistemi vardır. Askerlik durumu ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişiler, E-devlet sistemi üzerinden sorgulama yapabilirler.

Şu adımları izleyerek askerlik durumunuzu sorgulayabiilirsiniz:

Giriş ekranına geldikten sonra uygun boşluklara sırasıyla T.C. kimlik numaranızı ve e-Devlet şifrenizi girmelisiniz.

Eğer henüz bir e-Devlet şifresi temin etmediyseniz kimliğinizle beraber herhangi bir PTT ofisine giderek şifrenizin yer aldığı zarfı satın alabilirsiniz.

Dilerseniz e-Devlet şifresine altenatif olarak intenet bankacılığı, mobil imza, T.C. kimlik kartı ya da elektronik imza seçeneklerinden birini kullanarak da giriş yapabilirsiniz.

Sizden istenen bilgileri girdikten sonra “sisteme giriş yap” butonuna tıklayın.

Ardından aşağıda bulunan devam et butonuna basmanız yeterli olacaktır. Bu belgeyi günde 2 kere oluşturabilme hakkınız vardır.

Bu kısımdaki bilgiler size ait ise yeni belge oluştur butonuna basarak belge oluşturabilirsiniz.

Bu belge karşınıza çıkacaktır. Bu belge sayesinde askerlik sürenizi öğrenebilirsiniz.

Hangi Dönemlerde Askere Gidilir?

Ülkemizde asker alma işlemler yılda 4 kez yapılmaktadır. Asker adayları bu 4 dönem içerisinde askere alınmaktadır. Bu alımlar her yıl şubat, mayıs, ağustos ve kasım aylarında yapılmaktadır. Askerlik vakti gelen her erkeğin bu dönemlerde askeri birliklerine teslim olmaları gerekmektedir. Bundan dolayı yılında herhangi bir ayında ya da gününde askere gitmeniz mümkün değildir. Bu 4 dönemin hangisinden askere gitmek istiyorsanız son başvuru tarihinden önce en yakın askerlik şubesine gitmeniz gerekmektedir. Burada muayeneden geçtikten sonra işlemlerinizi bitirip asker olabilirsiniz.

2000 Doğumluların Celp Dönemleri

2000 yılında doğan ve herhangi bir tecil işlemine tabi olmayan kişiler, sağlık açısından da uygunsa askere gidebilirler. Bu kişilerin 2020 yılıyla birlikte askerlik çağı gelmiş olur.

Şubat 2020 celp dönemi içerisinde askere gitmek isteyen vatandaşlar için son başvuru tarihi: 30 Kasım 2019

Mayıs 2020 celp dönemi içerisinde askere gitmek isteyen vatandaşlar için son başvuru tarihi: 29 Şubat 2020

Ağustos 2020 celp dönemi içerisinde askere gitmek isteyen vatandaşlar için son başvuru tarihi 31 Mayıs 2020

Kasım 2020 celp dönemi içerisinde askere gitmek isteyen vatandaşlar için son başvuru tarihi: 31 Ağustos 2020 şeklinde olacaktır.

2001 Doğumluların Celp Dönemleri

Eğer uygun şartları karşılıyorsa ve herhangi bir sağlık sorunu olmayan 2001 doğumlu asker adayları, 2021 yılı itibariyle askerlik çağı gelmiş bulunmaktadır.

Şubat 2021 celp dönemi içerisinde askere gitmek isteyen vatandaşlar için son başvuru tarihi: 15 Kasım 2020

Mayıs 2021 celp dönemi içerisinde askere gitmek isteyen vatandaşlar için son başvuru tarihi: 15 Şubat 2021

Ağustos 2021 celp dönemi içerisinde askere gitmek isteyen vatandaşlar için son başvuru tarihi: 15 Mayıs 2021

Kasım 2021 celp dönemi içerisinde askere gitmek isteyen vatandaşlar için son başvuru tarihi: 15 Ağustos 2021 şeklinde olacaktır.

2002 Doğumluların Celp Dönemleri

Eğer uygun şartları karşılıyorsa ve herhangi bir sağlık sorunu olmayan 2002 doğumlu asker adayları, 2022 yılı itibariyle askerlik çağı gelmiş bulunmaktadır.

Şubat 2022 celp dönemi içerisinde askere gitmek isteyen vatandaşlar için son başvuru tarihi: Kasım 2021

Mayıs 2022 celp dönemi içerisinde askere gitmek isteyen vatandaşlar için son başvuru tarihi: Şubat 2022

Ağustos 2022 celp dönemi içerisinde askere gitmek isteyen vatandaşlar için son başvuru tarihi: Mayıs 2022

Kasım 2022 celp dönemi içerisinde askere gitmek isteyen vatandaşlar için son başvuru tarihi: Ağustos 2022 şeklinde olacaktır.

Askerlik çağı gelen vatandaşlarımızın askerlik başvuru tarihlerini kaçırmaları halinde bir sonraki askerlik celp döneminden önce başvurularını yapmaları gerekmektedir. En az 15 gün öncesinden başvurularınız yaparsanız daha iyi olacaktır.