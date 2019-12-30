2019 Ehliyet yenilemek için son gün ne zaman? Ehliyet yenilemek için son gün ne zaman?

Ehliyetini yenilememiş olan vatandaşlar ve ehliyetini yenilemek isteyenler tarafından ehliyet yenilemenin son gün tarihini merak ediyorlar. Peki, ehliyet en son ne zaman yenileniyor? Ehliyet için gerekli evraklar neler? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar? İşte detaylar...

Ehliyet yenilemek için son tarih ne zaman?

İçişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamaya ve yeniliğe göre kimlik kartı, pasaport ve ehliyet ile ilgili yapılan değişiklik 1 ocak 2017 tarihinde resmi gazete yolu ile yürürlüğe girdi. Ehliyetini hala yenilememiş olan vatandaşlar 2020'nin sonuna kadar yenilemeleri gerekiyor. Kimliğini yenilememiş olanlar içinde 2023'e kadar süreleri var.

Ehliyet yenilemek için istenilen belgeler neler?

- Nüfus Müdürlüğü'nde verilecek olan parmak izi

- Sicil belgesi

- Kan grubu

- Biyometrik fotoğraf

- Sürücü belgesi

- Sürücüler için sağlık raporu

- Eski sürücü belgesi

- Kimlik belgesi

Yeni ehliyet nasıl alınır?

Vatandaşların ehliyet belgesi çıkarmak, kayıp olan ehliyeti yenilemek, ehliyet belgesi çıkarmak, süresi solan ehliyeti değiştirmek için Nüfus Müdürlüklerinden bir tanesine giderek başvuruda bulunmaları yeterli olacaktır.