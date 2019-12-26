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2019 Güneş tutulması ne zaman olacak? Güneş tutulması tarihi ve zamanı

Uzay ile ilgilenen pek çok insan 2019 yılı sonunda ve 2020 yılında yaşanabilmesi muhtemel olan Ay ve Güneş tutulmalarının araştırmalarını yapmaya başladı. 2019 güneş tutulması ne zaman olacak ve güneş tutulması tarihi ve zamanı ne zaman olacaktır soruları son zamanlarda internette en fazla araştırılan başlıklar arasında yerini aldı. İşte 2019 ve 2020 yılı ay ve güneş tutulması tarihleri.

26 Aralık 2019 Perşembe 16:07
2019 Güneş tutulması ne zaman olacak? Güneş tutulması tarihi ve zamanı

2019 yılında 3 defa güneş tutulması olacağı öngörülen bilgiler arasındadır. Güneş tutulması ile ilgili verilen bilgilerde ülkemizin güneyinde bulunan Suudi Arabistan, Endonezya ve Güney Hindistan’dan izlenebileceği bilgisi de paylaşıldı.

Güneş tutulması ne zaman olacak?

Güneş tutulması 26 Aralık 2019 tarihinde olacak. Suudi Arabistan, Endonezya ve Güney Hindistan’dan izlenebilecek. %97’si kapanacak olan güneşin ülkemizde ise en doğuda bulunan iller bu ana tanıklık edebilecek. 2020 yılında ise 10 Ocak, 5 Haziran, 4 Temmuz ve 29 Kasım tarihlerinde 4 ay ve güneş tutulması yaşanacak. 10 Ocak’ta ve 5 Haziran’da yaşanacak olan tutulmaların Türkiye’den gözlemlenebileceği belirtildi.

Güneş tutulması nedir? Ne kadar sürer?

Ay güneşten 400 kat daha küçüktür. Dünya ise güneşten 400 kat daha yakındır. Bu sebepten ötürü büyüklükleri aynı görünmektedir. Ay, güneş ile dünya arasına girdiğinde güneş tutulması yaşanmış olur. Güneş tutulması ile her zaman meydana gelen bir şey değildir. Tutulmanın olabilmesi için ay’ın yeniay durumunda olması gerekmektedir. Ayrıca bazı yörünge ve düzlemlerin de uygun koşullarda olması gerekmektedir. Ay ve güneş aynı yörüngede ve doğrultuda olduğunda ise güneş tutulması gerçekleşmektedir.

Son Güncelleme: 26.12.2019 16:07
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