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2019 Yılı Mübarek Cuma Mesajları 20 Aralık Cuma - En Güzel Resimli Cuma Mesajları

Cuma günleri Müslümanların en özel günüdür. Bu özel günlerde yapılan ibadetlerin sevabı iki kat yazılır. Cuma günlerinde yakınlarımıza Cuma mesajları atarak, onların sevap kazanabilir ve sünnet olan selam vermeyi yerine getirmiş oluruz. 20 Aralık Günü için bu mesajları gönderirken en özelini seçmeliyiz. İşte 2019 yılı mübarek Cuma mesajları…

19 Aralık 2019 Perşembe 23:02
2019 Yılı Mübarek Cuma Mesajları 20 Aralık Cuma - En Güzel Resimli Cuma Mesajları

Bir hadisi şerifte Cuma günleri ile ilgili şu ifadeler yer alıyor; “Allah katında günlerin efendisi Cuma’dır. O kurban ve Ramazan bayramı günlerinden de faziletlidir”. Bu sözlerden de anlaşılacağı gibi Cuma günleri ve Cuma namazları çok önemlidir. Bu faziletli günde eş, dost ve yakınların cumalarını kutlamak gerekir. Bayram günlerinden bile faziletli olan Cuma günlerinde sevdiklerinize mesaj atarak onların cumalarını kutlayın.

Cuma Müslümanların bayramıdır. Bu özel günde yapılan ibadetler en az iki kat sevap olarak işlenir. Bu gün işlenen günahlar da iki kat günah olarak işlenir.

İslam dininde Cuma günü yapılan ibadetlerin yanında selam alıp vermenin de sünnet olduğu hadislerde belirtilmiştir. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte iletişimin daha kolaylaşması sayesinde selamlaşmalar ve görüşmeler daha çabuk ve daha kolay bir hale gelmiştir. Yakınlarınıza Cuma mesajlarını göndererek bir sünneti yerine getirmiş olursunuz.

Bu özel günde yakınlarınıza en özel Cuma mesajlarını gönderebilir ve onları sevindirebilirsiniz. En faziletli gün olan bu özel günde sevdiklerinize en güzel Cuma mesajlarını gönderin.

Selamlaşmak ve önemi:

Selam vermek sünnet, almak ise farzdır. Selam verirken sünnet olduğunu unutmamalı ve iyi niyetli selamlar verilmelidir. İslam dininde selamlaşmanın önemi çok büyüktür. Hadisi şeriflerde şu ifadelerle selamın önemi anlatılmıştır: “Bir yere, bir meclise giren oradakilere selam versin. Oradan kalkıp giderken yine selam versin”.

En Güzel Cuma Mesajları

-Allah'ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.

-Rablerinden korkanlar bölük bölük cennete sevk edilmektedir. Nihayet oraya vardıklarında kapıları açılır ve bekçileri onlara: Selam sizlere ne hoşsunuz; ebedi olarak içinde kalmak üzere haydi girin oraya derler. Hayırlı Cumalar.

-Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar!

-Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.

-Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin

-Rabbim, yarar getirmeyen bilgiden, korkmayan kalpten, duyulmayan duadan, doymak bilmeyen nefisten, açlıktan ki o kötü bir arkadaştır hıyanettenki o ne kötü sırdaştır tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, kocamaktan, ezel-i ömre döndürülmekten, Deccal fitnesinden kötülüğünden, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden Sana sığınırım.

-Ey Rabbim! Dinimizden dolayı bizi zillete düşürmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri İslamın yolundan ayırma. Amin..Hayırlı cumalar

- Bütün güzeliklerin kilidini kendinde bulunduran “Rabbim" Hakkımızda en hayırlı kilitleri aç… Amin. Cumamız bayram tadında olsun inşallah…

-Günlerin en değerlisi Cuma'dır. Cuma günü Bayramlardan ve Aşure gününden daha değerlidir. Cuma günü dünyada ve Ahirette müminlerin bayramıdır. Cumanız Mübarek Olsun.

Son Güncelleme: 19.12.2019 23:02
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