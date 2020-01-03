İstanbul
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
115932
ALTIN
295.601
DOLAR
5.9552
STERLİN
7.8210
EURO
6.6511

2019 Yılı Mübarek Cuma Mesajları 3 Ocak Cuma - En Güzel Resimli Cuma Mesajları

Cuma günleri Müslümanların en özel günüdür. Bu özel günlerde yapılan ibadetlerin sevabı iki kat yazılır. Cuma günlerinde yakınlarımıza Cuma mesajları atarak, onların sevap kazanabilir ve sünnet olan selam vermeyi yerine getirmiş oluruz. 3 Ocak Günü için bu mesajları gönderirken en özelini seçmeliyiz. İşte 2019 yılı mübarek Cuma mesajları…

03 Ocak 2020 Cuma 08:46
2019 Yılı Mübarek Cuma Mesajları 3 Ocak Cuma - En Güzel Resimli Cuma Mesajları

Bir hadisi şerifte Cuma günleri ile ilgili şu ifadeler yer alıyor; “Allah katında günlerin efendisi Cuma’dır. O kurban ve Ramazan bayramı günlerinden de faziletlidir”. Bu sözlerden de anlaşılacağı gibi Cuma günleri ve Cuma namazları çok önemlidir. Bu faziletli günde eş, dost ve yakınların cumalarını kutlamak gerekir. Bayram günlerinden bile faziletli olan Cuma günlerinde sevdiklerinize mesaj atarak onların cumalarını kutlayın.

Cuma Müslümanların bayramıdır. Bu özel günde yapılan ibadetler en az iki kat sevap olarak işlenir. Bu gün işlenen günahlar da iki kat günah olarak işlenir.

İslam dininde Cuma günü yapılan ibadetlerin yanında selam alıp vermenin de sünnet olduğu hadislerde belirtilmiştir. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte iletişimin daha kolaylaşması sayesinde selamlaşmalar ve görüşmeler daha çabuk ve daha kolay bir hale gelmiştir. Yakınlarınıza Cuma mesajlarını göndererek bir sünneti yerine getirmiş olursunuz.

Bu özel günde yakınlarınıza en özel Cuma mesajlarını gönderebilir ve onları sevindirebilirsiniz. En faziletli gün olan bu özel günde sevdiklerinize en güzel Cuma mesajlarını gönderin.

Selamlaşmak ve önemi:

Selam vermek sünnet, almak ise farzdır. Selam verirken sünnet olduğunu unutmamalı ve iyi niyetli selamlar verilmelidir. İslam dininde selamlaşmanın önemi çok büyüktür. Hadisi şeriflerde şu ifadelerle selamın önemi anlatılmıştır: “Bir yere, bir meclise giren oradakilere selam versin. Oradan kalkıp giderken yine selam versin”.

En Güzel Cuma Mesajları

-Allah'ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.

-Rablerinden korkanlar bölük bölük cennete sevk edilmektedir. Nihayet oraya vardıklarında kapıları açılır ve bekçileri onlara: Selam sizlere ne hoşsunuz; ebedi olarak içinde kalmak üzere haydi girin oraya derler. Hayırlı Cumalar.

-Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar!

-Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.

-Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin

-Rabbim, yarar getirmeyen bilgiden, korkmayan kalpten, duyulmayan duadan, doymak bilmeyen nefisten, açlıktan ki o kötü bir arkadaştır hıyanettenki o ne kötü sırdaştır tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, kocamaktan, ezel-i ömre döndürülmekten, Deccal fitnesinden kötülüğünden, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden Sana sığınırım.

-Ey Rabbim! Dinimizden dolayı bizi zillete düşürmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri İslamın yolundan ayırma. Amin..Hayırlı cumalar

- Bütün güzeliklerin kilidini kendinde bulunduran “Rabbim" Hakkımızda en hayırlı kilitleri aç… Amin. Cumamız bayram tadında olsun inşallah…

-Günlerin en değerlisi Cuma'dır. Cuma günü Bayramlardan ve Aşure gününden daha değerlidir. Cuma günü dünyada ve Ahirette müminlerin bayramıdır. Cumanız Mübarek Olsun.

Son Güncelleme: 03.01.2020 08:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Korkulardan korunmak ve kurtulmak için okunabilecek dualar
Korkulardan korunmak ve kurtulmak için okunabilecek dualar
Polis eş durumu atamaları şartları nelerdir, nasıl yapılır? Polis eş durumu tayin yönetmeliği
Polis eş durumu atamaları şartları nelerdir, nasıl yapılır? Polis eş durumu tayin yönetmeliği
Bağkur ve SSK hizmet günü birleştirmesi nasıl yapılır?
Bağkur ve SSK hizmet günü birleştirmesi nasıl yapılır?
ÖSYM Sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM Sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı
Kimler isteğe bağlı sigorta yaptırabilir? Sigorta pirim ücretleri ve şartları nedir?
Kimler isteğe bağlı sigorta yaptırabilir? Sigorta pirim ücretleri ve şartları nedir?
Rüyada ölmüş babayı görmek ne demektir? Rüyada ölen babayı görmek yada ölü olarak görmenin anlamı, tabiri nedir?
Rüyada ölmüş babayı görmek ne demektir? Rüyada ölen babayı görmek yada ölü olarak görmenin anlamı, tabiri nedir?

Popüler Haberler

Ertesi gün hapı nedir? Ne için kullanılır? Ertesi gün hapı ne kadar süre içinde alınmalıdır?
46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri ne zaman yapılacak? Pantene Altın Kelebek Ödülleri adayları belli oldu!
Cuma Mesajları Yeni ve Güzel Resimli ve SMS 3 Ocak Cuma 2019
Cuma Günü'ne Özel 2019 Yılı Mübarek Cuma Mesajları 3 Ocak Cuma
Dualı cuma mesajları 3 Ocak Cuma Whatsapp resimli cuma hadisleri
En güzel ve en yeni cuma mesajları, 3 Ocak 2019 resimli cuma mesajları, kısa smsleri
Cuma mesajları kısa SMS ve resimli Cuma Mesajları 3 Ocak Cuma
Cuma mesajları 3 Ocak Cuma yeni SMS ve resimli Cuma mesajları
Cuma Namazı Saat Kaçta Kılınacak? 3 Ocak Cuma İstanbul, Ankara, İzmir İl il Cuma Namazı Saatleri ve 3 Ocak Cuma Hutbesi Diyanet Türkiye Geneli
Diyanet 3 Ocak Cuma Türkiye Geneli cuma hutbesi yayınlandı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Melike neden yok? EDHO Selda Alkor diziden neden ayrıldı?
Dracula dizisi konusu, fragmanı ve oyuncuları
E-Devlet ile miras sorgulama işlemleri ve mirasçılık belgesi çıkarma
Engelli raporu hesaplama nasıl yapılır? 2020 Örnek engelli raporu hesaplama işlemleri
KYK bursları ne zaman yatacak? 2020 KYK OCAK ayı burs ödeme tarihleri
TV'de bugün hangi diziler ve programlar var? Kanalların yayın akışları 3 Ocak Cuma ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları!
A101'de satılan Lima 4500 Elektrikli Motosiklet nasıl, özellikleri ve fiyatı nedir?
Rüyada evlendiğini görmek nedir? Rüyada evlendiğini görmenin anlamı ve tabiri
Cuma Günü ibadetleri nelerdir? 3 Ocak Cuma günü dua, namaz ve zikirleri
Tek telefonda çift WhatsApp kullanılır mı, nasıl kullanılır?
2020 Ocak ayı 12 burcun genel yorumları - 2020 Ocak burç yorumları Sağlık, Aşk, İş, Para yorumu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.