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2020 Adliyeler kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor? Adliye çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor)

Adliye’de işi olan binlerce insanın merak ettiği sorulardan birisi olarak Adliyelerin açılış ve kapanış saatleri karşımıza çıkıyor. 2020 yılı itibariyle Adliyeler kaça kadar açık olacak ve sabah kaçta açılacak ? Adliyelerin çalışma saatleri haberimizde yer alıyor.

28 Aralık 2019 Cumartesi 13:35
2020 Adliyeler kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor? Adliye çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor)

Birçok vatandaşın adliyelerde hukuksal işleri ve davaları bulunuyor. Her gün çok fazla insana ev sahipliği yapan adliyeler insanların birçok işinin görüldüğü bir yer haline gelmiştir. Bu sebeple insanlar adliyelerin açılış-kapanış saatlerini, kaçta hizmete başladıklarını ve kaça kadar hizmet verdiklerini öğle tatillerinin kaçta olduğunu merak ediyorlar.

Adliye Çalışma Saatleri

Adliyelerin çalışma saatleri vatandaşları ilgilendiren konulardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte açılış ve kapanış saatleri:

Adliyeler sabah saat 08.30 da açılmaktadır. 12.00 ile 13.00 arasında öğle tatili bulunmaktadır. Öğle tatili bittikten sonra ise 17.00 da kapanmaktadır.

Adliyeler hafta içi her gün hizmet verirken hafta sonları hizmet vermemektedir.

Çalışma saatleri resmi tatil olan günlerde farklı olabilmektedir.

Son Güncelleme: 28.12.2019 13:35
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