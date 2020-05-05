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2020 Adliyelere memur alımı yapılacak mı, alımlar ne zaman yapılacak?

Lisans ve ön lisans mezunu olan vatandaşlarımız 2020 adliyelere memur alımı yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki 2020 adliyelere memur alımı yapılacak mı, alımlar ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

05 Mayıs 2020 Salı 05:55
2020 Adliyelere memur alımı yapılacak mı, alımlar ne zaman yapılacak?

Ülkemizde lisans ve ön lisans bekleyen her vatandaşımız devlet kurumlarına atanmak için KPSS sınavına girmektedir. Sınavdan puan aldıktan sonra atanmak için kurumlara başvuru yapmaktadır. Lisans ve ön lisans mezunu olan vatandaşlarımız 2020 adliyelere memur alımı yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki 2020 adliyelere memur alımı yapılacak mı, alımlar ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

Koronavirüs salgınından dolayı devlet dahil tüm sektörler yavaşlama dönemine girdi. Personel alımları yapılmasını bekleyen, atama bekleyen vatandaşlarımız bu salgından dolayı daha büyük bir beklenti içerisine girdi. Bu yüzden atama bekleyenler Adalet Bakanlığı personel alımı konusunu merak etmeye başladı. 2019 yılında 12 bin kadar memuru kadrosuna alan Adalet Bakanlığı’nın 2020 yılında alım yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Peki 2020 adliyelere memur alımı yapılacak mı, alımlar ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

2020 Yılı Adliye, CTE, Adalet Bakanlığı Memur Alımları

Geçen yıl binlerce personel alımı gerçekleştiren Adalet Bakanlığı, 2020 yılında da binleri bulan personel alımı gerçekleştirebilir. Bu alımların tüm Türkiye genelinde yapılması bekleniyor. Bundan dolayı Adalet Bakanlığı bünyesinde ne kadar eksik varsa bunu tespit edip Maliye Bakanlığı’nın onayıyla personel alımı yapacak.

Adalet Bakanlığı Personel Alım İlanı Ne Zaman?

Bir süredir personel alımı yapması beklenen Adalet Bakanlığı, 2020 yılında hem merkez teşkilatına hem de Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü birimlerine personel alımları yapacak. Bu alımların ne zaman başlatılacağı konusunda geçen seneye bakara fikir edinebiliriz. Adalet Bakanlığı 2019 yılının Haziran ayında personel alım ilanına çıkmıştı.

Fakat bilindiği üzere koronavirüs salgınıyla mücadele ediliyor. Salgın tüm sektörleri yavaşlattı. Bu yüzden personel alımlarının bu yıl bir süreliğine erteleneceğini düşünüyoruz. Bakanlık, salgının durumuna göre yaz veya güz döneminde personel alım ilanı yayınlayabilir.

Adalet Bakanlığı Memur Alım Şartları

Adalet Bakanlığı personel alımı gerçekleştirirken genellikle 70 KPPS puan şartı koymaktadır. İlanlara başvuru yapmak isteyen kişilerin en az 70 KPSS puanı alması gerekmektedir. Bu puan miktarı özel kadroların dışında yer alan şoför, zabıt katibi, mübaşir gibi lisans, ön lisans ve lise mezunları kapsamaktadır. Ayrıca her kadronun özel şartları da vardır.

Önek verecek olursak; zabıt katipliği başvurusunda bulunanlardan 3 dakika içerisinde 90 kelime yazmaları istenmektedir. İnfaz koruma memur olmak isteyenlerde de yaş, kilo, boy şartı aranmaktadır. Şoför olmak isteyenlerden de sürücü belgesi istenmektedir. Bunların dışındaki sağlık teknikeri, kaloriferci, tekniker ve diğer kadrolar için de farklı özel mesleki şartlar aranmaktadır.

Ayrıca en önemli şart şudur; Adalet Bakanlığı, adliyeler ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü birimlerine atanabilmek için başvuru yapan kişilerin 657 sayılı devlet memurları kanununa uyum sağlamaları da gerekmektedir.

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Son Güncelleme: 05.05.2020 05:55
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