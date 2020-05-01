İstanbul 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101110
ALTIN
383.198
DOLAR
7.0385
STERLİN
8.7617
EURO
7.7303

2020 Anneler Günü ne zaman, mayısın kaçında kutlanıyor? Anneler günü hangi güne denk geliyor, bu pazar mı kutlanacak?

Anneler Günü’ne kısa bir zaman kaldı. 2020 Anneler Günü ne zaman, mayısın kaçında kutlanıyor, Anneler Günü hangi güne denk geliyor, bu pazar mı kutlanacak, Anneler Günü bu sene 10 Mayıs Pazar günü kutlanacak.

01 Mayıs 2020 Cuma 22:07
2020 Anneler Günü ne zaman, mayısın kaçında kutlanıyor? Anneler günü hangi güne denk geliyor, bu pazar mı kutlanacak?

Anneler Günü’ne sayılı günler kala pek çok kişi hediyelerini araştırmaya başladı. Anneler Günü bu sene Koronavirüs salgınıyla nedeniyle bu yılda farklı olarak kutlanacak. Anneler Günü dünyanın bazı ülkelerinde farklı zamanlarda kutlansa da Türkiye, Danimarka, Finlandiya, İtalya gibi ülkelerde aynı gün kutlanmaktadır.

Anneler Günü Ne Zaman?

Bazı ülkelerde farklı zamanlarda kutlanan Anneler Günü bu yıl 10 Mayıs Pazar günü Türkiye’de kutlanacak. 10 Mayıs Pazar günü herkes bu özel günü annelerini armağan edecek ve onlara güzel hediyeler alacak.

Anneler Günü Tarihi

Anneler Günü’nün başlamasıyla ilgili çeşitli söylentiler vardır. Anneler Günü’nün Antik Yunan’a veya 1905 yılında hayatını kaybeden Anna Jarvis’e dayandırılmaktadır.

İlk söylentiye göre Anneler Günü ilk olarak Antik Yunan’da tanrıların annesi olan Rhea için yapılan bahar kutlamalarına dayandırılmaktadır. 1600’lı yıllarda Britanya’da Anneler Pazarı kutlanmaktaydı. Antik Romalılar ilkbahar festivallerini milattan sonra 250’de ana tanrıça Kibele için kutluyordu.

Anneler Günü ile ilgili diğer söylentide ise bu özel günün yaratıcısının annesini sürekli kaybeden küçük bir kız olduğu söylenmektedir. Gerçekte ise bu özel günü başlayan Anna Jarvis annesini 1905 yılında kaybetmişti ve 41 yaşındaydı.

Öğretmen olan Anna Jarvis, 1902’de babasının ölmesinin ardından annesiyle Philadelphia’da yaşamaya başladı. Bundan 3 sene sonra 1905 tarihinde annesini kaybetti. Anna Jarvis annesini kaybettikten sonra o hayattayken ona yeteri kadar ilgi göstermediğini düşünmektedir.

Anna Jarvis annesinin hayatını kaybetmesinden 1 sene sonra arkadaşlarıyla toplandı ve bu özel günün Anneler Günü olarak kutlanması fikrini ortaya attı. Bugünden sonra ABD’de anneler günü kutlanmaya başlandı. İlk anneler günü Anna Jarvis’in annesini kaybetmesinden sonra 10 Mayıs 1908 tarihinde 407 çocuk ve annelerin katılımıyla kutlanmaya başlandı. Jarvis bu özel günde bütün annelere özel hediyeler vermeye başladı.

Anneler Günü 8 Mayıs 1914 tarihinde Senato onayı, Başkan Wilson’un da onaylamasıyla Mayıs ayının ikinci pazarında kutlanmaya başladı. Daha sonra kısa sürede bu tarih diğer ülkelerde de anneler günü olarak kabul edildi.

Türkiye’de ise Türk Kadınlar Birliği’nin çalışmaları sonucunda 1955 yılından bu yana Mayıs ayının ikinci Pazar günü Anneler Günü olarak belirlenmiştir.

Tüm anlık gelişmelerden en hızlı şekilde haberdar olmak için uygulamamızı şimdi indir! >>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Tüm manşetler, ilanlar, gelişmeler artık Facebook’ta da karşında! Sen de Facebook Grubumuza katılmayı unutma! >>> Haberport Facebook Grubuna Katıl!

Son Güncelleme: 01.05.2020 22:07
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mayıs ayında 2.5 metre kar kütlesi şaşırtı!
Mayıs ayında 2.5 metre kar kütlesi şaşırtı!
A101'ün bu hafta 2 Mayıs - 8 Mayıs 2020 tarihli indirimli aktüel ürünler kataloğu
A101'ün bu hafta 2 Mayıs - 8 Mayıs 2020 tarihli indirimli aktüel ürünler kataloğu
Sokağa çıkabilmek için kedi ve köpeklere rağbet arttı
Sokağa çıkabilmek için kedi ve köpeklere rağbet arttı
BİM aktüel ürünler kataloğu 5 mayıs indirimleri
BİM aktüel ürünler kataloğu 5 mayıs indirimleri
Yurtdışından getirilen telefonların kayıt süreleri uzatıldı!
Yurtdışından getirilen telefonların kayıt süreleri uzatıldı!
Şok market aktüel indirimli ürünler kataloğu 27 Nisan - 28 Nisan 2020
Şok market aktüel indirimli ürünler kataloğu 27 Nisan - 28 Nisan 2020

Popüler Haberler

Bankalarda işe personel alım süreci nasıl işler? Başvurular nasıl yapılır?
Bankaların SMS ile kredi başvuru numaraları! Güncel banka SMS ile kredi başvurusu yapma numaraları
Oyuncu Hazal Kaya hangi dizide rol alacak? Ekranlara dönüyor mu?
Kuruluş Osman Bahadır kimdir? Gerçek adı nedir? Çağhan Çulha hakkında bilgiler
HalkBank 2020 konut kredisi erteleme maliyeti ne kadar?
2 Mayıs Cumartesi TV yayın akışı; Bugün TV’de neler var? İşte ATV, Show Tv, Star, Kanal D, TV8, TRT1, Fox Tv yayın akışı
Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları ne, konut kredisi başvurusu için hangi belgeler gerekli?
WhatsApp kredi başvurusu nasıl yapılır? WhatsApp kredi başvurusu nedir?
Öğretmen dizisi yeni bölümleri ile ne zaman devam edecek?
Kawasaki hastalığı belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? 9 yaş altı çocuklarda görülen kawasaki sendromu nedir?
E-Devlet ücretsiz maske siparişi nasıl verilir, şartları neler, kaç tane hakkımız var?
İzmir Büyükşehir Belediyesi maddi yardım başvuru talep formu ve başvuru şartları
TRT 1 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması 2020 Başvuru Formu
Nöbetçi noter sorgulama 21 Nisan Salı 2020 Haftaiçi açık noter sorgulama ve nöbetçi noter listesi!
Arka Sokaklar dizisinde oyuncu Zafer Ergin yaş sınırına takıldı
Odeabank 10.000 TL acil ihtiyaç kredisi nasıl alınır? Odeabank ihtiyaç kredisi başvurusu için şartlar
Ziya Selçuk ne öğretmenidir? Eğitim Bakanı Selçuk ne hakkında bilgiler
Baraj dizisi ne zaman başlayacak? Baraj yeni bölüm için tarih belli oldu
Ramazan bayramında berber, kuaför ve güzellik salonları açık olacak mı? Berberler ve kuaförler ne zaman hizmete açılacak?
Hangi iş yerlerinde ücretsiz maske dağıtılacak, iş yerleri ücretsiz maske dağıtacak mı?
Sefirin Kızı sezon finali ne zaman? Yeni sezonda devam edecek mi, 2 sezon olacak mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.