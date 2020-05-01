2020 Anneler Günü ne zaman, mayısın kaçında kutlanıyor? Anneler günü hangi güne denk geliyor, bu pazar mı kutlanacak?

Anneler Günü’ne sayılı günler kala pek çok kişi hediyelerini araştırmaya başladı. Anneler Günü bu sene Koronavirüs salgınıyla nedeniyle bu yılda farklı olarak kutlanacak. Anneler Günü dünyanın bazı ülkelerinde farklı zamanlarda kutlansa da Türkiye, Danimarka, Finlandiya, İtalya gibi ülkelerde aynı gün kutlanmaktadır.

Anneler Günü Ne Zaman?

Bazı ülkelerde farklı zamanlarda kutlanan Anneler Günü bu yıl 10 Mayıs Pazar günü Türkiye’de kutlanacak. 10 Mayıs Pazar günü herkes bu özel günü annelerini armağan edecek ve onlara güzel hediyeler alacak.

Anneler Günü Tarihi

Anneler Günü’nün başlamasıyla ilgili çeşitli söylentiler vardır. Anneler Günü’nün Antik Yunan’a veya 1905 yılında hayatını kaybeden Anna Jarvis’e dayandırılmaktadır.

İlk söylentiye göre Anneler Günü ilk olarak Antik Yunan’da tanrıların annesi olan Rhea için yapılan bahar kutlamalarına dayandırılmaktadır. 1600’lı yıllarda Britanya’da Anneler Pazarı kutlanmaktaydı. Antik Romalılar ilkbahar festivallerini milattan sonra 250’de ana tanrıça Kibele için kutluyordu.

Anneler Günü ile ilgili diğer söylentide ise bu özel günün yaratıcısının annesini sürekli kaybeden küçük bir kız olduğu söylenmektedir. Gerçekte ise bu özel günü başlayan Anna Jarvis annesini 1905 yılında kaybetmişti ve 41 yaşındaydı.

Öğretmen olan Anna Jarvis, 1902’de babasının ölmesinin ardından annesiyle Philadelphia’da yaşamaya başladı. Bundan 3 sene sonra 1905 tarihinde annesini kaybetti. Anna Jarvis annesini kaybettikten sonra o hayattayken ona yeteri kadar ilgi göstermediğini düşünmektedir.

Anna Jarvis annesinin hayatını kaybetmesinden 1 sene sonra arkadaşlarıyla toplandı ve bu özel günün Anneler Günü olarak kutlanması fikrini ortaya attı. Bugünden sonra ABD’de anneler günü kutlanmaya başlandı. İlk anneler günü Anna Jarvis’in annesini kaybetmesinden sonra 10 Mayıs 1908 tarihinde 407 çocuk ve annelerin katılımıyla kutlanmaya başlandı. Jarvis bu özel günde bütün annelere özel hediyeler vermeye başladı.

Anneler Günü 8 Mayıs 1914 tarihinde Senato onayı, Başkan Wilson’un da onaylamasıyla Mayıs ayının ikinci pazarında kutlanmaya başladı. Daha sonra kısa sürede bu tarih diğer ülkelerde de anneler günü olarak kabul edildi.

Türkiye’de ise Türk Kadınlar Birliği’nin çalışmaları sonucunda 1955 yılından bu yana Mayıs ayının ikinci Pazar günü Anneler Günü olarak belirlenmiştir.

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