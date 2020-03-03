2020 bebek bezi, mama yardımı ve çocuk parası yardımı nasıl alınır? Ödemeler ne zaman yapılır, kaç günde ödenir?

Devlet tarafından ihtiyaç sahibi ailelere bebek bezi, mama yardımı ve çocuk parası yardımı yapılmaktadır. Sosyal devlet anlayışına göre devlet, ihtiyaç sahiplerine yardım etmelidir. İhtiyaç sahibi aileler, bebek bezi, mama yardımlarını araştırmaktadır. Genellikle yeni doğan çocuklar için belirli bir süre boyunca yapılan bez ve mama yardımı, sıklıkla doğum yardımı ile karıştırılmaktadır.

Doğum Yardımı ile Bebek Bez Parası Farklı mı?

Doğum yardımı ile bebek bez parası birbirinden farklıdır. Doğum yardımı desteğinden faydalanmak için ihtiyaç sahibi statüsünde olmaya gerek yoktur. Yani bu yardımdan her aile faydalanabilir. Bebek bez yardımından faydalanmak için ise ihtiyaç sahibi olmak gerekir. İhtiyaç sahibi olmayan ailelere yardım yapılmamaktadır. Bir diğer farkta doğum yardımı bir kez ödenirken bez ve mama yardımı parası 24 ay boyunca ödenmektedir.

Doğum yardımı, ülkedeki genç nüfusun çoğalması amacıyla teşvik niteliğinde verilmektedir. Bez ve mama yardımı ise yeni doğan çocuklara aynı asgari şartlar altında yaşama hakkı sunulması amacıyla ihtiyaç sahiplerine verilmektedir.

Bez Parasına Başvuru Nasıl Yapılır?

İhtiyaç sahibi ailelere 24 ay boyunca ödenen bez parasından faydalanmak için ailelerin sağlamaları gereken belirli şartlar bulunmaktadır. Bu şartlara şu şekilde yer verilmektedir:

Bebek bez ve mama parası yardımı, doğum canlı olarak gerçekleştiğinde ve tamamlandığında verilir.

Yardım için annenin, babanın ya da her ikisinin de Türk vatandaşı veya mavi kart sahibi olması gereklidir. Anne ve babanın her ikisi de sağ ve Türk vatandaşı ise yardım anneye verilmektedir. Anne Türk vatandaşı değil ya da vefat etmiş ise bakanlık tarafından belirlenen zorunlu haller dahilinde Türk vatandaşı babanın nüfus kayıt öneği esas alınır ve yardım babaya yapılır.

Bez parası yardımı için ailenin ihtiyaç sahibi kriterlerine uyması gerekmektedir. Kişi başına düşen asgari ücret tutarının altında geliri olan aileler, ihtiyaç sahibi olarak kabul edilir. Bez ve mama yardımı başvurusu için haneye giren miktar için sınır, 2020 yılı itibarıyla kişi başı 701,32 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca kişilerin ilgili yardımı alabilmesi için gayrimenkul ya da benzeri bir mallarının olmaması, belirlenen bu miktar haricinde haneye farklı kaynaklardan bir gelir girmiyor olması gerekir.

Bebek Bez Parası İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

İhtiyaç sahibi ailelerin, bez ve mama yardımından yararlanması için bazı evraklara ihtiyaç duyulmaktadır. Bez ve mama yardımı, bebek doğduktan sonra 24 ay süreyle verilmektedir.

Yardımlardan yararlanabilmek için istenilen evraklar şu şekildedir:

Bebeğin T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu nüfus belgesi

Var ise gelir durumu belgesi

Ebeveynlerin kimlik belgeleri

Bu evraklarla birlikte ilgili kurumlara başvuru yapıldığı takdirde bez ve mama yardımı için işlemler başlatılmış olur. Yapılan başvurunun sonuçlanması en fazla 30 gün sürmektedir. En fazla 30 günlük sürecin sona ermesine takiben başvurusu kabul edilen ailelere, hesaplarına paranın yatırıldığına dair bilgilendirme yapılır. Bilgilendirme için aile tarafından başvuru esnasında beyan edilen cep telefonu numarasına SMS gönderilmektedir. Ödenen yardım parası bu SMS’i takiben en yakın PTT şubesinden temin edilebilir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının mesai saatleri içerisinde hizmet veren ALO 144 ve 183 numaralı çağrı merkezleri aranarak konuyla alakalı detaylı bilgi sahibi olunabilir.

Bez Parası İçin Nereye Başvurulur?

Hem çoklu hem de tekli gebeliklerin doğumla sonuçlanması neticesinde, yukarıda belirtilen şartlar sağlanıyorsa bez ve mama yardımı için başvuruda bulunulabilir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ya da ilgili kurumlar tarafından farklı bir bilgilendirme yapılmadıkça bez ve mama yardımı için başvurulması gereken kurumlar aşağıdaki gibidir:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve bakanlığa bağlı vakıflar

Sosyal Güvenlik Kurumu

Kaymakamlıklardaki Sosyal Hizmet Müdürlükleri

Muhtarlıklar

SGK Ne Kadar Bebek Bez Parası Ödüyor?

Bez yardımı, ihtiyaç sahibi ve yeni bebekleri olmuş ailelere yapıldığı gibi, yine ihtiyaç sahibi hastalar için de yapılmaktadır. Ayrıca bu yardımlar hiçbir vergi kesintisine tabi değildir ve bir borca mahsuben üzerine icra konulamaz.

Ailenin ihtiyaç seviyesi, bebeğin doğduğu andan itibaren bebek için yapılacak asgari harcama tutarı üzerinden hesaplanarak belirlenmektedir. Bebek bezi ve mama için de durum aynı şekildedir. Hesaplama yapılırken ülkemizde satılan en hesaplı bebek bezinin tutarı baz alınmaktadır. Bir bebeğin 24 ay boyunca ne kadar bez harcayabileceği ortalama olarak varsayılır ve aileye ödenecek bebek bezi parası bu şekilde belirlenir. Bu tutar 2020 yılı için aylık 150 TL’dir.

Mama ve Bez Parası Kaç Günde Yatar?

Mama ve bez yardımı için başvuruda bulunan ihtiyaç sahiplerinin en çok merak ettiği konulardan bir tanesi yardımdan ne zaman faydalanmaya başlayabilecekleridir. İstenen evraklar ile birlikte dilekçenin ilgili kurumlardan birine teslim edilmesiyle birlikte süreç başlatılır. Başvuru sahibi, yetkilendirilmiş kişiler tarafından incelemeye tabi tutulmaktadır. Ailenin beyan ettiği gelir, nüfus bilgileri ve diğer bilgilerinin doğruluğu netleştikten sonra yetkili kişiler tarafından bez ve mama parası verilip verilmeyeceğine dair karar verilir. Kararın olumlu olması halinde bir ay içinde başvuru sahibine, iletişim için verdiği cep telefon numarasına SMS gönderilerek paranın en yakın PTT’ye yattığı bilgisi iletilir.

Bebek Bez Parası Yardımı Sorgulama

Bebek bez parası yardımı sorgulama için e-devlet sistemine giriş yapılmalıdır. E-devlet sistemine giriş yapmak için TC kimlik numarası ve e-devlet şifresine ihtiyaç vardır. E-devlet şifresi olmayanlar aşağıdaki altenatif yöntemler aracılığıyla sisteme giriş yapabilirler.

Mobil İmza

Elektronik İmza

T.C. Kimlik Kartı

Banka

Bebek bez parası yardımı sorgulama işlemini gerçekleştirmek için öncelikle e-devlet sistemine giriş yapılmalıdır.

Sisteme TCKN ve e-devlet şifreniz ile giriş yaptıktan sonra isterseniz üst kısımdaki arama satırına “Aile Bakanlığı Sosyal Yardım” kelimelerini yazarak arama yapabilirsiniz. Kelimeleri yazdığınızda otomatik olarak bilgiler görünecektir.

Ya da sayfanın alt kısmındaki listeden “Sosyal Güvenlik ve Sigorta” sekmesini tıklayabilirsiniz.

“Sosyal Güvenlik ve Sigorta” sekmesini tıkladıktan sonra açılan sayfada “Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama” satırını açın.

Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama Sayfasında, yapılan yardımlar ve ne zaman yapılacaklarına dair bilgilere ulaşabilirsiniz. Eğer hakkınızda bir sosyal yardım söz konusu değilse aşağıdaki sayfa karşınıza çıkacaktır.

Herhangi bir itiraz, başvuru ve resmi kayıtları belge olarak elde edebilmek için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüklerine başvurabilirsiniz.